Mercenaires français en Ukraine: un ancien aviateur militaire français reconnaît le fait

Des dizaines de ressortissants français et des centaines d'autres binationaux se battent dans les rangs de l'armée ukrainienne, selon les médias français... 18.01.2024, Sputnik Afrique

Xavier Tytelman, ancien aviateur français, a de fait confirmé la présence de combattants de France dans les rangs de l’armée ukrainienne alors qu’il s’exprimait sur la chaîne de télévision LCI sur les résultats de la frappe russe du 16 janvier sur Kharkov. Selon la Défense russe, celle-ci avait fait 60 morts et 20 blessés parmi les mercenaires dont la plupart des Français.Le ministère russe des Affaires étrangères a convoqué ce jeudi 28 janvier l’ambassadeur de France à Moscou pour discuter de cette situation.Aucune déclaration officielle de Paris sur les mercenaires n'est prévue.Selon la chaîne de télévision TF1, environ 60 ou 70 personnes ayant la nationalité française se trouvent en Ukraine et entre 200 et 300 de personnes ayant la double nationalité.Le mercenariat en France est illégal, comme le rappelle l’analyste politico-stratégique Xavier Moreau.

