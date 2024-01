https://fr.sputniknews.africa/20240118/paris-est-complice-de-la-participation-de-francais-aux-combats-en-ukraine-et-donc-de-leurs-morts-1064682322.html

Paris est "complice de la participation de Français aux combats en Ukraine et donc de leurs morts"

C’est ce qu’a déclaré à Sputnik Florian Philippot sur les mercenaires français en Ukraine et l’Hexagone dans le conflit ukrainien. 18.01.2024, Sputnik Afrique

"C'est le très "gentil" Zelensky et le très "méchant" Poutine, point barre. Donc ça encourage. Et ensuite, parce que le gouvernement français livre de l'argent et des armes au régime de Zelensky depuis maintenant deux ans et donc semble donner le signal, montrer la voie, montrer l'exemple", estime le président du parti français Les Patriotes. Selon lui, le gouvernement français porte une responsabilité directe dans cet engagement et dans ces morts. Le 17 janvier la Russie a annoncé avoir frappé sur un emplacement des mercenaires étrangers dans la ville ukrainienne de Kharkov. Plus de 60 mercenaires, dont la plupart français, ont été éliminés et une vingtaine d'autres blessés, selon la Défense russe.

