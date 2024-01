La Russie a transféré 25.000 tonnes de blé au Mali

https://fr.sputniknews.africa/20240117/la-russie-a-transfere25000-tonnes-de-ble-au-mali-1064658846.html

La Russie a transféré au Mali 25.000 tonnes de blé à titre d'aide humanitaire, a annoncé la diplomatie russe. 17.01.2024, Sputnik Afrique

Le 9 janvier, 25.000 tonnes de blé russes ont été livrées à la République malienne à titre gratuit, a annoncé la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères Maria Zakharova. Pour atteindre son pays de destination, la cargaison a été acheminée au port de Conakry, en République de Guinée, a détaillé la diplomate.Aide humanitaire pour six ÉtatsLa décision de livrer des céréales à six pays africains à titre d’aide humanitaire a été annoncée par Vladimir Poutine au deuxième sommet Russie-Afrique qui s’est déroulé fin juillet dernier à Saint-Pétersbourg. Les pays concernés sont le Burkina Faso, la Somalie, la République centrafricaine, le Zimbabwe, le Mali et l'Érythrée. Au total, Moscou a prévu d’expédier à ces pays jusqu'à 200.000 tonnes de céréales. Les quatre premiers États de cette liste - le Burkina, la Somalie, la Centrafrique et le Zimbabwe - ont reçu leurs livraisons en fin d’année, alors que le blé destiné à l'Érythrée et au Mali a été fourni à ces pays tout début janvier.

