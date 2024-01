https://fr.sputniknews.africa/20240106/voici-comment-se-deroule-le-dechargement-des-cereales-gratuites-russes-arrivees-en-erythree---video-1064486099.html

Voici comment se déroule le déchargement des céréales gratuites russes arrivées en Érythrée - vidéo

Voici comment se déroule le déchargement des céréales gratuites russes arrivées en Érythrée - vidéo

Elles sont emballées dans les sacs directement dans le port de Massawa, pour être ensuite emmenées vers la capitale du pays, Asmara, relate à Sputnik Afrique... 06.01.2024, Sputnik Afrique

La cargaison était arrivée le 3 janvier à bord d'un navire conduit par un capitaine syrien. En 2023, Vladimir Poutine avait annoncé la livraison à titre gracieux de dizaines de tonnes de céréales russes à six pays africains. Ce sont notamment le Burkina Faso, le Zimbabwe, le Mali la Somalie, la République centrafricaine et l'Érythrée.Livraisons russes Le 29 décembre, un navire avec 25.000 tonnes de blé russe destinées au Zimbabwe est arrivé au port mozambicain de Beira. La livraison au sol jusqu'au pays destinataire sera effectuée par des camions et prendra entre deux et trois semaines.Plus tôt, le 19 décembre, un navire transportant des céréales gratuites russes pour le Burkina Faso est arrivé dans un port de transit en Afrique de l'Ouest. Les céréales sont déchargées et acheminées au sol vers le point final.Destiné à la République centrafricaine, un autre bateau avec la même marchandise, a accosté le 18 décembre dans le port camerounais de Douala. La cargaison doit être ensuite acheminée vers la capitale du pays, Bangui. Fin novembre, un autre navire avec 25.000 tonnes de céréales humanitaires a amarré au port de la capitale de Mogadiscio. L’arrivée d’une telle cargaison au Mali est attendue.

