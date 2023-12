https://fr.sputniknews.africa/20231219/la-russie-tient-ses-engagements-concernant-les-livraisons-de-cereales-a-lafrique--1064210541.html

La Russie tient ses engagements concernant les livraisons de céréales à l’Afrique

La Russie a montré qu’elle pouvait aider les pays d’Afrique en livrant des céréales pour éloigner le spectre des crises alimentaires, a expliqué à Spuntik le... 19.12.2023, Sputnik Afrique

Chose promise, chose due. Les céréales promises par la Russie à certains pays d’Afrique comme le Burkina ou la Centrafrique sont bien arrivées sur le continent. Ces livraisons prouvent que Moscou est un partenaire fiable, a déclaré à Sputnik Na-Allah Harouna, du Front révolutionnaire pour la souveraineté de l'Afrique.La Russie se montre respectueuse de ses engagements, mais également de la souveraineté des pays africains. C’est notamment vrai en Centrafrique, où la collaboration entre Moscou et Bangui contrecarre les visées impérialistes de l’Occident, ajoute le responsable.L’alimentation en premier lieuLes livraisons russes répondent à des problématiques sociales, la question alimentaire restant une des préoccupations majeures en Afrique, précise encore Na-Allah Harouna.Un navire chargé de blé russe avait accosté récemment dans le port de Douala, au Cameroun. Sa cargaison est destinée à la Centrafrique. Le blé sera transformé en farine et acheminée vers la capitale, avait expliqué l'ambassade russe en Centrafrique.Un autre lot de 25.000 tonnes de blé était déjà parvenu en Somalie fin novembre. Au total, Moscou envisage d’envoyer jusqu'à 200.000 tonnes à six pays africains, comme annoncé par le Président russe lors du deuxième sommet Russie-Afrique.

