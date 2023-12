https://fr.sputniknews.africa/20231231/cette-ville-africaine-est-dans-le-top-10-des-meilleures-destinations-a-visiter-en-2024-1064398421.html

Cette ville africaine est dans le Top-10 des meilleures destinations à visiter en 2024

Cette ville africaine est dans le Top-10 des meilleures destinations à visiter en 2024

Le site Airbnb a établi un classement des meilleures destinations à visiter au cours de l'année 2024, dans lequel figure une ville africaine. Marrakech... 31.12.2023, Sputnik Afrique

2023-12-31T14:04+0100

2023-12-31T14:04+0100

2023-12-31T14:04+0100

afrique du nord

maghreb

maroc

airbnb

destination

rue

jardin

déserts

montagnes

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e6/09/02/1056057917_0:335:2047:1486_1920x0_80_0_0_3abec55f483cc4e11c3521dd63b37d67.jpg

Marrakech fera partie des meilleures destinations à explorer en 2024, occupant la sixième place mondiale, malgré les évènements importants qui auront lieu au cours de cette année dans d’autres régions du monde, d'après une liste dressée par le site de location de logements de courte durée, Airbnb. Avec ses rues sinueuses sans fin, ses jardins, ses palais ornés et son accès aux déserts et aux montagnes de l’Atlas, cette ville marocaine est un endroit formidable à visiter. De même, les étals du marché de Jemaa el-Fnaa, sont une plaque pour tous les visiteurs, souligne Airbnb.Top-10 des endroits où se rendreIndianapolis, la capitale de l'État d'Indiana aux États-Unis, est leader des meilleures destinations où se rendre en 2024. Le podium est complété par la capitale polonaise de Varsovie et la ville japonaise d’Osaka, qui pointent respectivement aux 2e et 3e places. Une autre ville japonaise, Kyoto, se retrouve à la 4e place, talonnée par Buenos Aires en Argentine qui est au 5e rang.Salvador (Brésil), Paris (France) et Düsseldorf (Allemagne) se positionnent respectivement aux 7e, 8e et 9e places.Puerto del Carmen dans l'archipel des îles Canaries en Espagne ferme ce Top de ce classement.

afrique du nord

maghreb

maroc

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

afrique du nord, maghreb, maroc, airbnb, destination, rue, jardin, déserts, montagnes