https://fr.sputniknews.africa/20231205/top-10-des-meilleurs-pays-africains-pour-investir-1063959316.html

Top 10 des meilleurs pays africains pour investir

Top 10 des meilleurs pays africains pour investir

L'Égypte se classe au premier rang des principales destinations pour les investissements en Afrique, selon la Rand Merchant Bank. Le Maroc et l’Afrique du Sud... 05.12.2023, Sputnik Afrique

2023-12-05T10:27+0100

2023-12-05T10:27+0100

2023-12-05T10:29+0100

classement

investissements

afrique

égypte

maroc

afrique du sud

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/07/16/1060697674_0:32:961:572_1920x0_80_0_0_5d6cec41f53190684205701815d39c03.jpg

La banque sud-africaine Rand Merchant Bank (RMB) a dressé une liste des pays d'Afrique les plus attrayants pour les investissements. Elle est destinée aux investisseurs qui ciblent les actifs réels d'une économie ou qui cherchent à développer des entreprises s'appuyant sur des infrastructures physiques.Le rapport de cette année évalue l'impact de la pandémie de Covid-19. Il tient compte de facteurs clés tels que les résultats budgétaires et les plans de développement.Voici le classement de la RMB:Facteurs clésBien que durement touchée par la pandémie, l'économie égyptienne a également été l'une des premières à rebondir sur le chemin de la croissance, détaille Business Insider Africa.Quant au Maroc, son économie continue de bénéficier de sa stabilité politique. Un fonds spécial de lutte contre le Covid-19 a été créé en 2020, représentant 2,7% du PIB. Deux tiers des fonds devaient provenir de sources privées et un tiers du gouvernement.Le Botswana dispose de réserves de change élevées, ce qui lui a permis de résister mieux que quiconque à la tempête économique provoquée par la pandémie. Le Ghana est également entré dans la crise actuelle sur des bases relativement plus solides que ses pairs africains. Ceci est soutenu par les industries du secteur primaire comme le pétrole et l’or et par le développement accéléré du secteur tertiaire.Aidé par un régime fiscal extrêmement favorable, le secteur financier de l'île Maurice restera l'un des principaux moteurs de l'économie mauricienne à l'avenir.La Tanzanie a connu un développement rapide au cours des dernières années. Il peut être attribué aux investissements publics constants du gouvernement dans les secteurs secondaire et tertiaire.

afrique

égypte

maroc

afrique du sud

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

classement, investissements, afrique, égypte, maroc, afrique du sud