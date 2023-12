https://fr.sputniknews.africa/20231204/le-top-10-des-puissances-economiques-africaines-en-2023-selon-le-fmi-1063941971.html

Le top 10 des puissances économiques africaines en 2023, selon le FMI

Le top 10 des puissances économiques africaines en 2023, selon le FMI

En 2023, l’Égypte arrive en tête des économies africaines, avec un PIB de 398,4 milliards de dollars, ressort-il des projections du Fonds monétaire... 04.12.2023, Sputnik Afrique

Ce trio est suivi par l’Algérie qui a un PIB de 224,11 milliards de dollars et par l’Éthiopie avec un PIB de 155,8 milliards. Les deux pays garderont leurs 4e et 5e places en 2024.Les mêmes pays vont occuper le podium en 2024, mais dans un ordre différent, toujours selon les pronostics du FMI. C’est l’Afrique du Sud qui prendra la première place en enregistrant un PIB de 401,47 milliards de dollars. Le Nigeria conservera sa deuxième position, avec un PIB de 394,94 milliards de dollars. Le leader de cette année, l’Égypte, se retrouvera en troisième place: son PIB devrait atteindre les 357,83 milliards de dollars.Voici à quoi va ressembler le top 10 des économies africains en 2023 et en 2024, selon les estimations du FMI:

