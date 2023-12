https://fr.sputniknews.africa/20231223/top-10-des-meilleurs-aeroports-internationaux-dafrique-en-2023-1064269944.html

Top-10 des meilleurs aéroports internationaux d'Afrique en 2023

L'organisation Skytrax a établi un classement des meilleurs aéroports africains de l'année en cours.

Les aéroports sud-africains du Cap, de King Shaka et de Johannesburg sont les meilleurs du continent africain, selon le rapport 2023 de Skytrax, organisation qui évalue les compagnies aériennes du monde entier. Hormis quatre infrastructures d'Afrique du Sud, figurent aussi sur la liste d'autres sites du Kenya, du Maroc, du Rwanda et de l'île Maurice.1. L'aéroport du Cap, Afrique du SudAvec des infrastructures modernes, des pratiques respectueuses de l'environnement et un engagement en faveur du confort des passagers qui contribuent à sa renommée, il se distingue comme l'un des premiers aéroports internationaux d'Afrique. L'aéroport du Cap accueille une foule impressionnante, avec 4,13 passagers par dizaine de mètres carrés par jour.2. L'aéroport King Shaka, Afrique du SudSitué à Durban, il est un modèle d'excellence parmi les meilleurs aéroports internationaux d'Afrique. L'aéroport international King Shaka a une superficie totale de 102.000 mètres carrés, et son terminal peut accueillir 7,5 millions de passagers par an.3. L'aéroport de Johannesburg, Afrique du SudIl s'agit de l'aéroport principal pour les voyages nationaux et internationaux en Afrique du Sud. Depuis 2020, il est le cinquième aéroport le plus fréquenté d'Afrique, avec une capacité d'accueil de 28 millions de passagers par an.4. L'aéroport de Casablanca, MarocAvec environ 7,6 millions de passagers ayant transité par l'aéroport en 2022, il s'agit de l'aéroport le plus fréquenté du Maroc. Il figure d’ailleurs dans le top-10 des plus fréquentés d'Afrique. Il sert de hub à Royal Air Maroc, Royal Air Maroc Express et Air Arabia Maroc. 5. L'aéroport de l'île MauriceConnu auparavant sous le nom de Plaisance, l'infrastructure propose des vols directs vers plusieurs destinations en Afrique, en Asie, en Australie et en Europe. Son emplacement stratégique et son engagement à satisfaire les passagers contribuent à faire de lui l'un des meilleurs aéroports internationaux d'Afrique, symbolisant la porte d'entrée d'une destination paradisiaque.6. L'aéroport de Marrakech, MarocIl s'agit d'une installation internationale qui reçoit plusieurs vols européens ainsi que des vols en provenance de Casablanca comme de certains autres pays du monde arabe. À partir de 2024, il y aura également des vols en provenance d'Amérique du Nord. Les aérogares (1 et 2) ont une superficie de 22.000 mètres carrés et sont conçues pour accueillir 2,5 millions de passagers par an.7. L'aéroport d'Addis-Abeba, ÉthiopieL'aéroport était auparavant connu sous le nom d'aéroport Haile Selassié I. Il s'agit de la principale plaque tournante de la compagnie aérienne éthiopienne. C'est le principal hub d'Ethiopian Airlines, la compagnie aérienne nationale qui dessert des destinations en Éthiopie et sur tout le continent africain, ainsi que des services sans escale vers l'Asie, l'Europe, l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud.8. L'aéroport de Kigali, RwandaAnciennement connu sous le nom de Grégoire-Kayibanda, c’est le principal aéroport desservant Kigali. Il est également d'importance régionale puisqu'il relie des villes congolaises, burundaises et ougandaises. Son terminal a une capacité de 1,5 million de passagers par an.9. L'aéroport de Nairobi, KenyaL'aéroport international de Nairobi ne se contente pas de desservir la capitale kényane, il sert également de point de connexion vers de nombreuses destinations d'Afrique de l'Est. Aujourd'hui, l'infrastructure a quadruplé sa capacité et accueille 26,5 millions de passagers par an.10. L'aéroport de Bloemfontein, Afrique du SudL'aéroport a reçu le nom de Bram Fischer sur décision de l'ex-Président Jacob Zuma en décembre 2012 Au cœur de l'économie de la région, il offre un service de classe mondiale et accueille plus de 300.000 passagers et 17.000 mouvements de trafic aérien par an.

