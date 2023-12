https://fr.sputniknews.africa/20231228/quel-a-ete-levenement-le-plus-marquant-pour-lafrique-en-2023-1064359777.html

Quel a été l’événement le plus marquant pour l’Afrique en 2023?

Quel a été l’événement le plus marquant pour l’Afrique en 2023?

L’année 2023 a été riche en rebondissements pour l’Afrique, entre coups d’États, nouvelles alliances et lutte contre le néocolonialisme. Sputnik fait le point. 28.12.2023, Sputnik Afrique

2023-12-28T17:48+0100

2023-12-28T17:48+0100

2023-12-28T17:48+0100

international

afrique

sahel

g5 sahel

niger

burkina faso

mali

brics

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/09/1a/1062355048_0:0:2121:1193_1920x0_80_0_0_f87aa90a4e451ff69f967d6be88738fb.jpg

Un moment charnière? S’il est encore trop tôt pour affirmer que 2023 a fait basculé l’histoire de l’Afrique, l’année a été le théâtre de nombreux bouleversements sur le continent.La région du Sahel a été particulièrement mise en avant dans les actualités, avec notamment un coup d’État au Niger qui a failli entraîner une intervention de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO). L’escalade a cependant pu être évitée, plusieurs pays comme l’Algérie, le Burkina ou le Mali s’opposant fermement à une action militaire.Ces deux derniers pays ont d’ailleurs fini par former l’Alliance des États du Sahel avec le Niger, pour essayer de changer la donne sécuritaire et géopolitique dans la région. Le grand perdant de cette séquence n’est autre que la France, qui a dû évacuer son contingent militaire du Burkina et du Niger. Le G5 Sahel en a aussi fait les frais, implosant finalement après le départ de ses membres.Sur la scène internationale, l’Afrique a aussi été un acteur majeur de 2023, envoyant par exemple une mission de paix en Russie et en Ukraine, pour tenter de renouer le dialogue entre les deux parties. L’Afrique du Sud a aussi frappé un grand coup, en accueillant à Johannesburg le 15e sommet des BRICS, au cours duquel a été entériné l’élargissement du groupe à six nouveaux pays.En 2023, le continent africain a également commencé à se tourner vers de nouveaux partenaires, dont la Russie. Le succès du sommet Russie-Afrique à Saint-Pétersbourg ou les livraisons gratuites de céréales russes à plusieurs pays africains en sont l’illustration.

afrique

sahel

niger

burkina faso

mali

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

international, afrique, sahel, g5 sahel, niger, burkina faso, mali, brics, опросы