https://fr.sputniknews.africa/20230824/ce-quil-faut-retenir-du-sommet-des-brics-a-johannesburg-1061592997.html

Ce qu’il faut retenir du sommet des BRICS à Johannesburg

Ce qu’il faut retenir du sommet des BRICS à Johannesburg

Les dirigeants des cinq pays des BRICS ont adopté la déclaration finale du sommet de Johannesburg dans laquelle ils ont réaffirmé leur attachement au respect... 24.08.2023, Sputnik Afrique

2023-08-24T14:30+0200

2023-08-24T14:30+0200

2023-08-24T14:30+0200

sommet des brics 2023 en afrique du sud

brics

déclaration

élargissement

endettement mondial

armes biologiques

armes chimiques

système de paiement

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/08/18/1061576441_0:171:3032:1877_1920x0_80_0_0_96c27bbdb1e258c17e73afa249d9054f.jpg

Les participants au XVe sommet des BRICS qui a eu pour thème majeur "BRICS et Afrique: partenariat pour une croissance mutuellement accélérée, un développement durable et un multilatéralisme inclusif" ont adopté une déclaration dressant le bilan de ses travaux.Le document reflète les objectifs, les préoccupations et les résultats obtenus par les pays de l’organisation.Voici ses grandes lignes:Élargissement du groupe◾️Les dirigeants des BRICS ont mis au point les principes, standards et critères d’élargissement de l’organisation. Ils sont parvenus à un consensus sur sa première étape qui devrait être suivie d’autres.◾️En janvier 2024, six nouveaux membres (l’Argentine, l’Égypte, l’Iran, les Émirats arabes unis, l’Arabie saoudite et l’Éthiopie) se joindront au groupe.Système financier◾️Les BRICS ont constaté la nécessité d’utiliser des systèmes de paiement alternatifs. Les ministères des Finances et les Banques centrales des pays membres ont été chargés d’étudier l’utilisation des monnaies nationales et d’une "série d’instruments de paiement" en vue de renforcer la stabilité du système financier mondial.◾️Les propositions concrètes doivent être formulées lors du prochain sommet.◾️Les BRICS estiment qu’il faut remédier collectivement aux vulnérabilités liées à l’endettement.Sujets internationaux◾️Les BRICS ont réaffirmé leur soutien à la prévention d’une course aux armements dans l’espace. Ils ont également appelé au désarmement et à la non-prolifération des armes biologiques et chimiques.◾️Les BRICS ont exprimé leur préoccupation concernant la situation au Niger.◾️Ils se sont prononcés pour le règlement négocié des conflits et se sont opposés aux sanctions unilatérales ayant des conséquences négatives pour les pays en développement.Réussite du sommet◾️Les participants ont qualifié le sommet de réussi. Le sommet a été le premier en présentiel après plusieurs années de réunions en visioconférence en raison de la pandémie de Covid-19.◾️Les dirigeants des BRICS ont été informés par la présidente de la Nouvelle Banque de développement Dilma Rousseff des perspectives de la coopération économique au sein du groupe.◾️Les BRICS ont exprimé leur intention de coopérer davantage en matière de sécurité alimentaire au sein et en dehors de l’organisation.◾️Le Brésil, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud ont apporté leur plein soutien à la Russie pour sa présidence des BRICS en 2024 et la tenue du XVIe sommet des BRICS dans la ville de Kazan.

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

brics, déclaration, élargissement, endettement mondial, armes biologiques, armes chimiques, système de paiement