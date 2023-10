https://fr.sputniknews.africa/20231021/recul-militaire-francais-en-afrique-linfluence-de-paris-va-etre-durement-affectee-1062966826.html

Recul militaire français en Afrique: l’influence de Paris va être "durement affectée"

Avec le retrait militaire français du Sahel, les pays concernés doivent mutualiser leurs forces pour répondre aux défis sécuritaires, avance auprès de Sputnik... 21.10.2023, Sputnik Afrique

La diminution de la présence militaire française au Sénégal, annoncée récemment, en plus du retrait au Niger, sera "à coup sûr un tournant dans la politique française en Afrique", affirme auprès de Sputnik Afrique Abdou Karim Diakhate, directeur de publication du magazine Le Panafricain, analyste politique sénégalais.La question se pose sur la manière dont les pays du Golfe de Guinée vont contrer dorénavant la menace terroriste, ainsi que la piraterie maritime et les trafics multiformes."Un début de solution"Les pactes de défense mutuelle, conclus entre des pays sahéliens pourraient constituer une forme efficace en réponse au défi, selon Abdou Karim Diakhate:Ces nouvelles structures demanderont l’appui et le soutien des organisations continentales et régionales, comme l’Union africaine ou la CEDEAO.

