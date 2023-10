https://fr.sputniknews.africa/20231020/la-france-precise-la-date-du-retrait-de-ses-troupes-du-niger-1062960755.html

La France précise la date du retrait de ses troupes du Niger

La France retirera ses forces militaires du Niger d'ici la fin de l'année. C'est ce qu'a affirmé un commandant des forces françaises au Sahel.

Les troupes françaises quitteront le Niger d’ici fin décembre, comme c’était défini par Emmanuel Macron, a déclaré ce 20 octobre, à Niamey, au Niger, le général Eric Ozanne, commandant des forces françaises au Sahel.Précédemment, le Président français avait déclaré que les 1.500 militaires sur place quitteraient le pays "dans les semaines et les mois qui viennent", selon l’AFP. Cette déclaration a été la résultante de mois de bras de fer entre Paris et Niamey, qui demandait ce départ depuis plusieurs semaines.L'état-major français a déclaré le 19 octobre que les premiers militaires français à quitter le Niger étaient arrivés au Tchad, après dix jours de trajet. Changement à la tête du NigerLe soir du 26 juillet, un groupe d'officiers de la garde présidentielle a annoncé la destitution du Président Mohamed Bazoum au Niger. Un Conseil national pour la sauvegarde de la patrie (CNSP) a été formé pour gouverner le pays, avec à sa tête le général Abdourahamane Tiani, qui dès le 10 août, avait signé un décret pour former un gouvernement de transition.La République du Niger, ancienne colonie française, est restée l'un des derniers alliés des pays occidentaux au Sahel. Le pays abrite également de riches réserves d'uranium dont la France dépend pour son approvisionnement. Selon les médias français, le pays africain représente entre 15 et 17% de l'uranium utilisé pour la production d'électricité en France. Environ 1.500 soldats français sont stationnés au Niger.

