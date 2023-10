https://fr.sputniknews.africa/20231019/le-premier-convoi-militaire-francais-parti-du-niger-arrive-au-tchad-sans-encombre-1062929321.html

Le premier convoi militaire français parti du Niger arrivé au Tchad "sans encombre"

Les premiers soldats français qui ont quitté leurs bases au Niger par la route en direction du Tchad sont arrivés "sans encombre" à N'Djamena, prélude d'un... 19.10.2023, Sputnik Afrique

Parti de Niamey, le convoi est sorti du Niger "en sécurité et en coordination avec les forces nigériennes", a indiqué à l'AFP le colonel Pierre Gaudillière, porte-parole de l'état-major français. Il est "bien arrivé sans encombre particulière" à N'Djamena, capitale du Tchad voisin, après dix jours de trajet. Les rotations aériennes du Tchad vers la France seront organisées "dans les prochains jours", a ajouté le porte-parole. Chassée du Niger par les militaires au pouvoir, l'armée française doit évacuer hommes et matériels en majeure partie par voie terrestre vers le Tchad puis probablement le Cameroun, avant leur rapatriement en France. Un parcours de plus de 3.000 km dont une partie qui traverse des zones hostiles où des groupes jihadistes sont actifs par endroits. Les bases vidéesN'Djamena abrite le commandement des opérations françaises au Sahel avec environ un millier de militaires français. Selon le colonel Gaudillière, la moitié des sites des bases avancées à Ouallam et Ayorou (nord-ouest du Niger), dans la zone dite des "trois frontières" avec le Burkina Faso et le Mali, ont été vidés.Destination: le TchadAprès avoir rejoint Niamey, le convoi est parti en direction de la frontière tchadienne. N'Djamena a indiqué dans un communiqué "accepter d'offrir un corridor de son territoire pour le retour des troupes françaises en France".

2023

avec AFP

avec AFP

avec AFP

