https://fr.sputniknews.africa/20231020/mohamed-bazoum-a-tente-de-sevader-selon-les-nouvelles-autorites-nigeriennes-1062937141.html

Mohamed Bazoum a "tenté de s'évader", selon les nouvelles autorités nigériennes

Mohamed Bazoum a "tenté de s'évader", selon les nouvelles autorités nigériennes

Mohamed Bazoum a tenté de s’évader de Niamey pour fuir au Nigeria, selon les militaires au pouvoir. "Ce plan de déstabilisation" a été déjoué, les "principaux... 20.10.2023, Sputnik Afrique

2023-10-20T09:25+0200

2023-10-20T09:25+0200

2023-10-20T09:42+0200

afrique subsaharienne

sahel

niger

mohamed bazoum

militaires

évasion

nigeria

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/0a/05/1062562101_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_5abfceb6a8da27758c4387c3bdeab63b.jpg

Le 19 octobre, autour de 3h du matin, le Président nigérien renversé Mohamed Bazoum a tenté de s’évader, ont annoncé les militaires au pouvoir.D’après le projet, il devait être emmené "dans une planque" en périphérie de Niamey, selon le communiqué du CNSP, publié le 20 octobre. Ensuite, par des "hélicoptères appartenant à une puissance étrangère", il devait prendre la direction du Nigeria. Mohamed Bazoum était accompagné de sa famille, de ses deux cuisiniers et de deux agents de sécurité."Les principaux auteurs et certains de leurs complices" avaient été arrêtés, fait savoir le CNSP sans préciser où Mohamed Bazoum se trouve actuellement.Le coup de force a eu lieu au Niger le 26 juillet. Mohamed Bazoum a été renversé par un groupe de militaires avec le général Abdourahamane Tiani à sa tête. Depuis, le chef de l’État était retenu prisonnier dans sa résidence au sein du palais présidentiel avec sa famille. Mohamed Bazoum refuse toujours de démissionner. Depuis début août, Abdourahamane Tiani a commencé à former son gouvernement.

afrique subsaharienne

sahel

niger

nigeria

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

afrique subsaharienne, sahel, niger, mohamed bazoum, militaires, évasion, nigeria