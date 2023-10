https://fr.sputniknews.africa/20231010/un-autre-voisin-du-niger-soppose-a-une-intervention-dans-le-pays-1062676267.html

Un autre voisin du Niger s’oppose à une intervention dans le pays

Un autre voisin du Niger s’oppose à une intervention dans le pays

Une intervention militaire au Niger relèverait de logique coloniale et aggraverait encore la situation délicate de la Libye, ont déclaré les autorités... 10.10.2023, Sputnik Afrique

2023-10-10T14:25+0200

2023-10-10T14:25+0200

2023-10-10T14:25+0200

international

niger

libye

communauté économique des états d'afrique de l'ouest (cedeao)

intervention

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/0a/05/1062558063_0:107:3140:1873_1920x0_80_0_0_3ed97bffa71125763d863c18e8b3577a.jpg

Nouvelle voix discordante. Alors qu’une intervention armée au Niger de la CEDEAO (Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest) avait été esquissée début août, les opposants à cette option continuent de se manifester. Les autorités est-libyennes ne soutiendront pas cette escalade militaire, a ainsi déclaré à Sputnik Abdulhadi al-Huwaij, chef du ministère des Affaires étrangères du cabinet intérimaire libyen.Le responsable a expliqué que les autorités ne cautionnaient pas les logiques coloniales, soulignant qu’une intervention militaire mettrait le feu à la région et serait particulièrement préjudiciable à la Libye.La CEDEAO désavouéeAprès la mise sur la touche du Président Mohamed Bazoum fin juillet, la CEDEAO avait lancé un ultimatum aux nouvelles autorités nigériennes, caressant l’idée d’une intervention armée. Mais plusieurs pays africains ont manifesté une ferme opposition à ce scénario.Dans la région, le Burkina Faso et le Mali avaient notamment déclaré qu’une opération au Niger serait perçue comme "une déclaration de guerre" commune. Le Président algérien, Abdelmadjid Tebboune avait expliqué qu’une telle intervention serait une "menace" pour l’Algérie, rappelant que son pays possédait une frontière d’un millier de kilomètres avec le Niger.Certains dirigeants africains craignent également qu’une opération de la CEDEAO ne serve en réalité les intérêts occidentaux, dans une stratégie néocoloniale. Une intervention sèmerait le chaos et permettrait "aux pays de l’Otan et consorts de piller nos ressources", affirmait récemment à Sputnik Fousseynou Ouattara, du Conseil de transition au Mali.

niger

libye

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

international, niger, libye, communauté économique des états d'afrique de l'ouest (cedeao), intervention