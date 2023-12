https://fr.sputniknews.africa/20231222/moscou-a-offert-au-mali-50000-tonnes-de-ble-et-20000-tonnes-dengrais-1064244248.html

Moscou a offert au Mali 50.000 tonnes de blé et 20.000 tonnes d'engrais

L'ambassadeur de Russie au Mali l'a annoncé mercredi lors de la conférence de presse de fin d'année. 22.12.2023, Sputnik Afrique

Selon Igor Gromyko, 35 bourses ont été octroyées en 2023 et 290 bourses sont prévues pour l'année académique 2023-2024.Quant aux ressources naturelles, des contrats pourraient être conclus entre la Russie et le Mali dans le volet minier et celui du coton, selon le diplomate.Moscou entretient des liens d’amitié de longue date et coopère dans de nombreux secteurs avec Bamako, a-t-il encore souligné.

