La Russie crée les "relations basées sur la justice": un analyste sur la visite de Lavrov au Maghreb

La Russie crée les "relations basées sur la justice": un analyste sur la visite de Lavrov au Maghreb

La récente visite de Lavrov au Maroc et en Tunisie montre que la Russie crée une dynamique dans ses contacts avec les régions du Sud

Selon M. Dhahri, cette approche permettra à Moscou d’éviter les erreurs commises par les diplomaties française et américaine dans les relations avec l'Afrique. Ces relations ont été marquées par "l'inégalité, l'ingérence dans les affaires internes et le mépris", a-t-il rappelé.Vers une nouvelle architecture mondialeL’ordre mondial instauré il y a plusieurs décennies et régi par les États-Unis n’a pas réussi à assurer la sécurité dans le monde. De nombreuses crises qui le frappent actuellement en sont la preuve, constate l’expert.M. Dhahri a tenu à souligner que pour instaurer un ordre différent, il faut établir une autre dynamique dans les relations diplomatiques internationales.Et d’ajouter que Washington et les États qu’il a instrumentalisés comme la France sont responsables de cette situation.Conditions très contraignantesLa Tunisie risque de souffrir pendant longtemps des conséquences de cette répartition des forces dans le monde qui se traduit par le diktat de certaines institutions financières.La dette tunisienne envers la Banque mondiale (BM) et le Fonds monétaire international (FMI) pèse très lourd dans l’économie actuellement. Cette dette va même impacter les futures générations, qui devront toujours la rembourser, a admis Dr Abdejelil Dhahri.Tunis en est train de négocier avec le Fonds monétaire international, mais les conditions de cette institution ne sont pas acceptables pour le pays.Pour lui, le système financier mondial a besoin d’être réformé.BRICS, une alternative aux organisations financières internationalesDans ce contexte, l’adhésion aux BRICS, évoquée comme "possible" par Tunis auprès de Sputnik avant la rencontre avec M. Lavrov, pourrait devenir un "relais de secours" pour l'économie et les finances.Rôle de Moscou dans le règlement du conflit à GazaL’un des sujets abordés par Sergueï Lavrov au Maroc et en Tunisie était la question palestinienne. Pour le juriste, c’est notamment Moscou qui de par ses relations avec toutes les parties serait capable d’accompagner le dialogue entre les belligérants.

