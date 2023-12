https://fr.sputniknews.africa/20231222/serguei-lavrov-en-tunisie-bilan-de-cette-visite-officielle-de-deux-jours-1064243518.html

Sergueï Lavrov en Tunisie: bilan de cette visite officielle de deux jours

Sergueï Lavrov en Tunisie: bilan de cette visite officielle de deux jours

Le Président de la République, Kaïs Saïed, a reçu, jeudi, au Palais de Carthage, le ministre russe des Affaires étrangères Sergeï Lavrov, en visite officielle... 22.12.2023, Sputnik Afrique

Précédemment, le chef de la diplomatie russe s'est entretenu avec son homologue tunisie Nabil Ammar.Moscou et Tunis ont convenu de: ⚫️renforcer davantage les liens solides avec la Tunisie dans les céréales🌾, l'agriculture, l’énergie, la santé💊, l’enseignement supérieur, la culture, les nouvelles technologies, les échanges commerciaux et l’espace; ⚫️tenir la huitième session de la Commission mixte tuniso-russe à Moscou, au premier trimestre de l’année 2024; ⚫️ émettre un timbre-poste reprenant des œuvres du peintre russe Alexandre Roubtzoff 🎨(1884-1949), qui a vécu en Tunisie et a laissé un important héritage culturel. Ils ont aussi réaffirmé: ⚫️ le projet de lancement 🚀 par la Russie en 2024 d’un deuxième satellite tunisien et la production de cinq autres; ⚫️ leur position commune sur les modalités de la résolution du conflit à Gaza

