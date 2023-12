https://fr.sputniknews.africa/20231221/tunis-dit-vouloir-relancer-les-liens-avec-la-russie-1064236144.html

Tunis dit vouloir relancer les liens avec la Russie

Le ministre s’est exprimé sur plusieurs sujets, dont la coopération bilatérale, le conflit à Gaza, la politique migratoire et l’achat de céréales.Relation entre Moscou et Tunis: restaurer les liens solidesLa Russie reste un des principaux partenaires de la Tunisie, a indiqué le chef de la diplomatie. Il a confirmé que son pays était ouvert dans tous les domaines et qu’il fallait juste que les deux parties y trouvent des avantages.Il a tenu à préciser qu’il s’était rendu en Russie à deux reprises ces derniers temps et que Tunis était très heureux d’accueillir Sergueï Lavrov.Quant aux contacts au plus haut niveau, le ministre a révélé qu’une invitation à visiter la Tunisie avait été envoyée à Vladimir Poutine et que son pays serait ravi si elle était acceptée. De son côté, le chef de l’État tunisien n’a pas d’objections pour se rendre en Russie, a déclaré le chef de la diplomatie.Se joindre aux BRICS: "Tout est possible"En ce qui concerne la relation avec les BRICS, le ministre n’exclut pas une éventuelle adhésion au groupe, même si aucun pourparlers n’ont été menés et que le pays n’a déposé aucune demande d’adhésion.Cependant, le haut responsable a fait valoir que Tunis entretenait d’excellentes relations avec tous les pays qui font partie des BRICS.Crise migratoireParmi les sujets qui sont d’actualité pour la République, celle de la migration illégale attire beaucoup d’attentions. Le pays fait l’objet de critiques pour sa gestion du flux de migrants se dirigeant vers l’Europe. Selon M.Ammar, certains partenaires profitent de la situation pour imposer des contraintes.Il a indiqué que le problème de l’arrivée de migrants doit être résolu ensemble par tous les pays concernés.Conflit israélo-palestinien: solidarité avec les habitants de GazaLes Tunisiens sont aux côtés du peuple palestinien opprimé et les autorités dénoncent par tous les moyens cette situation, a affirmé le ministre.Il a ajouté que la situation dans la bande de Gaza mine la crédibilité de toutes les institutions internationales dans le monde et doit être discutée lors de la visite de Sergueï Lavrov.

