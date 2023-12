https://fr.sputniknews.africa/20231220/les-elections-presidentielles-et-legislatives-demarrent-en-rdc-1064213161.html

Les élections présidentielles et législatives démarrent en RDC

Les élections présidentielles et législatives démarrent en RDC - images

Ce 20 décembre, 44 millions d'électeurs se rendent aux urnes sur les 100 millions d'habitants du deuxième plus grand pays d'Afrique.

république démocratique du congo (rdc)

élection présidentielle

félix tshisekedi

moïse katumbi

afrique

Les premiers bureaux de vote ont ouvert vers 06H00 locales (04H00 GMT) mercredi en République démocratique du Congo pour des élections générales auxquelles le Président sortant, Félix Tshisekedi, se représente face à une opposition morcelée.Un premier électeur a été vu déposer son bulletin dans l'urne à 06H09 dans un bureau de Kisangani, dans l'est du pays qui, en avance d'une heure sur l'ouest, commence à voter en premier.Vingt-six candidats à l'élection présidentielle ont été enregistrés par la Commission électorale nationale indépendante (CENI), dont le Président sortant Félix Tshisekedi qui brigue un second mandat.Moïse Katumbi, ancien gouverneur de la province du Katanga (sud), Denis Mukwege, prix Nobel de la paix 2018, et Martin Fayulu, sont ses principaux rivaux.Le précédent scrutin présidentiel, qui devait initialement avoir lieu en 2016, avait été reporté à plusieurs reprises jusqu'en décembre 2018. C'est M. Tshisekedi qui l'a remporté, marquant, selon les Nations Unies, le "premier transfert pacifique du pouvoir" en RDC depuis l'indépendance du pays.Ce 20 décembre, 44 millions d'électeurs se rendent aux urnes sur les 100 millions d'habitants du deuxième plus grand pays d’Afrique. À part les 18 candidats à la présidentielle, des milliers d’autres candidats se présentent pour les législatives et les communales partielles.

