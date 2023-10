https://fr.sputniknews.africa/20231006/ce-pays-africain-veut-produire-30-du-germanium-mondial-element-cle-pour-les-semi-conducteurs-1062595416.html

Ce pays africain veut produire 30% du germanium mondial, élément clé pour les semi-conducteurs

La République démocratique du Congo (RDC) vient d’inaugurer une usine qui se donne pour objectif de produire environ un tiers de germanium à l’échelle... 06.10.2023, Sputnik Afrique

L’un des premiers producteurs de cuivre, la RDC, envisage de produire 30% des volumes mondiaux de germanium, un élément nécessaire pour produire des dispositifs électroniques et des batteries solaires. C’est ce qui ressort d’une annonce faite par la Société congolaise pour le traitement du terril de Lubumbashi (STL).Actuellement, sa production est assurée à 60% par la Chine, le reste provenant de Russie, du Canada, des États-Unis et de Finlande, précise la Critical Raw Materials Alliance.Le métal est également utilisé dans la fabrication de fibre optique, de semi-conducteurs, de lunettes de vision nocturne, ainsi que dans le secteur spatial, selon des sources ouvertes. Une grande partie des satellites sont alimentés par des éléments photovoltaïques à base de germanium.Une nouvelle usine s’en chargeCe défi congolais va être relevé par l’usine hydrométallurgique de la STL, située dans la province du Haut-Katanga, qui a été inaugurée le 4 octobre par le Président Félix Tshisekedi. Le site industriel produira également de l’oxyde de zinc, du cuivre et du cobalt à partir des déchets miniers de l’entreprise voisine publique Gécamines, dont la STL représente sa filiale.Selon les médias congolais, cette usine emploie actuellement 420 personnes, et génère un chiffre d’affaires d’environ 100 millions de dollars américains. Sa capacité de production annuelle s’élève à de 3.500 tonnes de cobalt, 15.000 tonnes de zinc, 3.600 tonnes de cuivre et 24 tonnes de germanium. En plus de cela, le site prévoit de produire de l’argent à l’avenir.En avril dernier, la Gécamines a annoncé avoir obtenu un financement de 75 millions de dollars pour la construction de cette usine."La STL [filiale de la Gécamines] deviendra également un acteur majeur dans la production mondiale de germanium, un métal essentiel pour produire des semi-conducteurs", s’est alors réjoui la société.

