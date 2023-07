Guerre des puces: Pékin porte un coup à Washington sur les terres rares

https://fr.sputniknews.africa/20230706/guerre-des-puces-pekin-porte-un-coup-a-washington-sur-les-terres-rares-1060379083.html

Washington n’a pas vu venir les restrictions chinoises sur l’exportation de terres rares, nécessaires à la fabrication de puces électroniques, explique à... 06.07.2023, Sputnik Afrique

Un coup sur la tête. Les restrictions sur l’exportation de gallium et de germanium mettent Washington en délicatesse dans la guerre des puces électroniques, ces deux composants étant indispensables à leur fabrication, a expliqué à Sputnik Thomas W. Pauken, géopolitologue américain.Ironiquement, les États-Unis se sont mis eux-mêmes en difficulté, en frappant les premiers et en renforçant les contrôles à l’exportation sur l’achat de puces avancées, en octobre. Des sanctions présentées à l’époque comme une victoire côté américain, mais qui entraînent aujourd’hui ces contre-mesures chinoises sur les terres rares, souligne Thomas W. Pauken.C’est donc bien la Chine qui tient les meilleures cartes dans cette confrontation, souligne Thomas W. Pauken. L’Empire du Milieu contrôle 63% de l’extraction mondiale de terres rares et 78% de ces matériaux importés aux États-Unis viennent de Chine, rappelait d’ailleurs une étude de l'US Geological Survey de 2022.Politique "incohérente" et "enfantine"Malgré ces données objectives, l’administration Biden s’est entêtée dans la confrontation, en favorisant le découplage économique avec la Chine et en limitant les ventes de semi-conducteurs sophistiqués. Un coup assez bien encaissé par Pékin, qui met désormais en place ses propres chaînes d’approvisionnement en puces et peut même se permettre de sanctionner certains fabricants américains, comme l’a prouvé l’affaire Micron.L’escalade américaine, qui passe également par les sanctions contre le géant chinois Huawei ou les menaces sur le réseau TikTok, symbolise donc la politique "incohérente et enfantine" de l’administration Biden, souligne Thomas W. Pauken. De sanctions en contre-sanctions, le découplage risque de coûter cher aux industries américaines, affirme l’expertCertaines voix commencent d’ailleurs à s’élever aux États-Unis contre les politiques agressives de Washington en matière de puces électroniques. Les restrictions contre Pékin ne l’empêcheront pas de se doter de ses propres puces avancées, avait ainsi déclaré Bill Gates, fondateur de Microsoft, en mars.

