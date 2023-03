https://fr.sputniknews.africa/20230302/bill-gates-washington-ne-pourra-jamais-empecher-pekin-davoir-des-puces-electroniques-1058087185.html

Bill Gates: "Washington ne pourra jamais empêcher Pékin d'avoir des puces électroniques"

Bill Gates: "Washington ne pourra jamais empêcher Pékin d'avoir des puces électroniques"

Le fondateur de Microsoft doute que les restrictions adoptées par les États-Unis puissent empêcher la Chine d’avoir ses propres puces semi-conductrices, selon... 02.03.2023, Sputnik Afrique

Le philanthrope américain pense également que les actions actuelles de Washington vont finalement empêcher aux États-Unis de vendre leurs puces à la Chine. Si la Chine trouve elle-même comment créer ses propres puces, alors elle deviendra autonome, et les USA n’obtiendront pas l’effet escompté.Le milliardaire souhaiterait donc que les États-Unis et la Chine puissent mieux s’entendre.Le marché des micropuces perturbéDe nos jours, les puces à semi-conducteurs sont un pilier de l'innovation technologique et de la sécurité nationale. On les trouve dans les ordinateurs, les smartphones, les voitures, mais aussi dans les avions et les systèmes militaires comme ceux qui servent à guider les missiles.Craignant d’être dépassé par la Chine dans ce domaine, les États-Unis ont interdit en octobre à 28 entreprises technologiques chinoises d'accéder aux puces de technologie américaine. Les restrictions concernent non seulement les entreprises américaines, mais également toute entreprise dans le monde utilisant les technologies américaines de semi-conducteurs.

