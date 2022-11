https://fr.sputniknews.africa/20221126/les-ventes-dequipements-des-groupes-chinois-huawei-et-zte-interdites-aux-etats-unis-1057095514.html

Les ventes d’équipements des groupes chinois Huawei et ZTE interdites aux États-Unis

Les ventes d'équipements des groupes chinois Huawei et ZTE interdites aux États-Unis

Évoquant un risque que les sociétés chinoises représentent pour la sécurité des données aux États-Unis, les autorités du pays ont interdit les ventes de... 26.11.2022

Les groupes chinois Huawei et ZTE ont été interdits de vendre leurs produits électroniques aux États-Unis par les régulateurs du pays qui invoquent un risque pour la sécurité nationale.Cette décision s'inscrit dans le cadre d'une campagne qui se poursuit depuis plusieurs années visant à limiter la portée des entreprises de télécommunications chinoises sur les réseaux américains.La Commission fédérale des communications (FCC) a aussi interdit aux fournisseurs de caméras connectées Hangzhou et Dahua, ainsi qu'au fabricant de radios bidirectionnelles Hytera de vendre leurs produits aux Etats-Unis.La FCC a estimé que les produits des groupes chinois présentaient un risque pour la sécurité des données.Les États-Unis ont, par le passé, imposé des contrôles à l'exportation des équipements et logiciels clés et sophistiqués des groupes chinois.Récemment, les responsables américains ont mis en place des restrictions pour la plateforme TikTok par crainte que les autorités chinoises puissent accéder aux données des utilisateurs américains via l'application de partage de vidéos.

