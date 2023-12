https://fr.sputniknews.africa/20231216/elections-en-rdc-lonu-entend-accorder-une-aide-logistique-dans-la-limite-de-ses-capacites-1064153791.html

Élections en RDC: l'Onu entend accorder une aide logistique "dans la limite de ses capacités"

Élections en RDC: l'Onu entend accorder une aide logistique "dans la limite de ses capacités"

Le Conseil de sécurité de l'Onu a accepté que la mission de l'Onu en République démocratique du Congo (Monusco) apporte un appui logistique aux élections générales prévues le 20 décembre dans le pays, "dans la limite de ses ressources existantes", ont indiqué des sources onusiennes.Le mandat de la Monusco, encore présente dans trois provinces de l'Est en proie à des violences armées (Ituri, Nord et Sud-Kivu), lui permet de procurer dans ces régions un appui au processus électoral, "y compris un appui logistique limité sans préjudice de la capacité de la mission à s'acquitter de ses tâches prioritaires".L'ambassadeur de la RDC à l'Onu avait précédemment adressé une lettre au président du Conseil de sécurité, demandant que cet appui soit étendu à d'autres provinces non précisées. La demande d'appui logistique à ces élections intervient alors que Kinshasa, estimant la force de l'Onu inefficace dans la lutte contre les groupes armés, réclame son départ "accéléré", après plus de 20 ans de présence en RDC.Le Conseil de sécurité doit se prononcer la semaine prochaine sur le plan de retrait conclu fin novembre entre Kinshasa et la Monusco.Élections générales en RDCLe 20 décembre, près de 44 millions d'électeurs, sur un total d'une centaine de millions d'habitants, sont appelés en RDC à élire leur Président, mais aussi leurs députés nationaux et provinciaux et leurs conseillers communaux.Plus de 100.000 candidats sont en lice pour les quatre scrutins, dont une vingtaine pour la présidentielle, selon la Céni. Parmi eux, le Président sortant, Félix Tshisekedi, est candidat à un second mandat de cinq ans.

