https://fr.sputniknews.africa/20231218/ce-pays-africain-avertit-ses-concitoyens-contre-toute-participation-aux-combats-a-gaza-1064187185.html

Ce pays africain avertit ses concitoyens contre toute participation aux combats à Gaza

Ce pays africain avertit ses concitoyens contre toute participation aux combats à Gaza

L’Afrique du Sud, qui s’est déjà exprimée contre les bombardements israéliens en cours dans la bande de Gaza, a avisé ses concitoyens contre toute... 18.12.2023, Sputnik Afrique

2023-12-18T16:25+0100

2023-12-18T16:25+0100

2023-12-18T16:25+0100

afrique subsaharienne

afrique du sud

israël

international

citoyens

citoyenneté

hostilités

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/103938/00/1039380093_103:44:987:541_1920x0_80_0_0_44532b65fa97fe60b7161f3fb8f8f993.jpg

Les autorités sud-africaines ont enjoint leur population de ne pas s'associer aux forces armées étrangères, y compris israéliennes, impliquées dans des hostilités à Gaza, a déclaré ce 18 décembre le ministère sud-africain des Affaires étrangères et de la Coopération.Selon Pretoria, la loi n°88 de 1995 sur la citoyenneté prévoit que toute personne qui a acquis la nationalité sud-africaine par naturalisation cesse d'être un citoyen du pays, si elle participe à des hostilités dans l'armée d'un autre pays sans le soutien et le consentement de l'Afrique du Sud.Faire une demande officielleLe communiqué explique qu'en vertu de la loi n°15 de 1998, toute personne souhaitant fournir une assistance militaire étrangère en Israël doit d'abord s'adresser au NCACC, qui recommandera au ministre de la Défense et des anciens combattants d'accepter ou de refuser cette demande.De telles actions peuvent violer le droit international et constituer des crimes internationaux, précise le ministère.Pour le moment, aucune autre information officielle n'a été fourni sur les personnes qui participent ou ont l'intention de participer aux combats à Gaza du côté de Tsahal.Pretoria s'oppose aux bombardements israéliensLe conflit israélo-palestinien s’est intensifié le 7 octobre, après une attaque massive du Hamas contre Israël. Tsahal a riposté par des bombardements intensifs sur la bande de Gaza, y compris sur des infrastructures civiles.Pretoria a montré sa solidarité au peuple palestinien. De plus, des manifestations ont eu lieu devant l'ambassade israélienne en Afrique du Sud pour protester contre la répression desPalestiniens.Un appel au boycott des produits israéliens vendus dans le pays avait même été lancé par Julius Malema, président du parti d'opposition sud-africain.L'État hébreu a rappelé son ambassadeur en Afrique du Sud pour consultations.

afrique subsaharienne

afrique du sud

israël

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

afrique subsaharienne, afrique du sud, israël, international, citoyens, citoyenneté, hostilités