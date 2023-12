https://fr.sputniknews.africa/20231218/alliance-rebelle-congolaise-annoncee-au-kenya-nairobi-rejette-toute-implication-1064184442.html

Alliance rebelle congolaise annoncée au Kenya: Nairobi rejette toute implication

Les autorités kényanes se dissocient de l’alliance rebelle congolaise annoncée à Nairobi et se désolidarisent de toute déstabilisation de la RDC. La nouvelle... 18.12.2023, Sputnik Afrique

2023-12-18T14:52+0100

2023-12-18T14:52+0100

2023-12-18T14:52+0100

Le Kenya n’est impliqué de près ou de loin dans aucune activité pour déstabiliser la République démocratique du Congo (RDC), a déclaré le ministère kényan des Affaires étrangères et de la diaspora, suite au rappel de l’ambassadeur par la RDC, qui dénonce la création d’une alliance congolaise rebelle à Nairobi.Dans le même temps, le pays rappelle qu’il "est un État ouvert et démocratique où la liberté de la presse est garantie". De ce fait, toute personne a la possibilité d'intervenir dans les médias kényans sans pour autant faire référence au gouvernement.Le 16 décembre, la RDC avait rappelé ses ambassadeurs au Kenya et auprès de la communauté des États d’Afrique de l’Est (EAC). Cette démarche a fait suite à l'annonce de la création de l'Alliance Fleuve Congo faite le 15 décembre à Nairobi par l’ex-président de la Commission électorale nationale indépendante congolaise, Corneille Nangaa. Celui-ci avait affirmé que l’Alliance, qui réunit des groupes armés rebelles dont le M23, devait "sauver" la RDC et y garantir "le retour de la paix".Une réaction précipitéeIsaac Mwaura, porte-parole du gouvernement kényan, a déclaré à l’agence de presse turque Anadolu que les autorités kényanes jugeaient précoce le rappel des ambassadeurs congolais.Qui est l’auteur de l’annonce sur l’Alliance Fleuve Congo?Corneille Nangaa, qui a annoncé la création de l’Alliance Fleuve Congo le 15 décembre, a été président de la Commission électorale de la RDC de 2015 à 2021. C'est lui qui avait proclamé la victoire critiquée de Félix Tshisekedi lors de la présidentielle de 2018. Lors de son annonce, il était au côté de Bertrand Bisimwa, président de la rébellion du M23 (mouvement du 23 Mars) qui contrôle des territoires dans la province du Nord-Kivu, dans l'est de la RDC. Selon les médias locaux, M.Nangaa est par la suite passé à l’opposition et se trouve actuellement à l’étranger.

