Cette ville africaine dans le top-25 des petites cités où il est le plus agréable de vivre

La ville marocaine d’Essaouira figure dans le classement mondial des 25 petites villes à l’atmosphère la plus plaisante, selon une étude du magazine The... 10.12.2023, Sputnik Afrique

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/0c/0a/1064056572_0:176:1280:896_1920x0_80_0_0_c7672d3c9756df64be70ba692aba3fda.jpg

Essaouira se positionne à la 23e place des villes de moins de 350.000 habitants proposant la meilleure qualité de vie avec un environnement agréable, a annoncé le magazine The Forecast. C’est une captivante ville portuaire et touristique située sur la côte atlantique du Maroc. Depuis 2001, sa médina est inscrite au patrimoine mondial de l’Unesco. Voici le top-10 des petites villes qui offrent le meilleur de la vie métropolitaine dans un ensemble plus compact:

