https://fr.sputniknews.africa/20231116/ces-trois-etats-africains-parmi-le-top-20-des-pays-ayant-les-meilleures-routes-du-monde-1063591607.html

Ces trois États africains au top 20 des pays ayant les meilleures routes du monde

Ces trois États africains au top 20 des pays ayant les meilleures routes du monde

L’Afrique du Sud, la Namibie et le Maroc. Ces trois pays sont entrés dans le top 20 mondial des États disposant de routes de bonne qualité, rédigé par le... 16.11.2023, Sputnik Afrique

2023-11-16T15:57+0100

2023-11-16T15:57+0100

2023-11-16T16:18+0100

afrique

route

classement

maroc

afrique du sud

namibie

afrique subsaharienne

maghreb

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/0b/10/1063591428_0:245:3072:1973_1920x0_80_0_0_b6256eb5e48b6e0267321eb2382c38a8.jpg

Trois États du continent africain sont classés parmi les 20 pays dotés des meilleures routes au monde.Ainsi, l’Afrique du Sud se positionne à la huitième place à l’échelle mondiale, et à la première à celle du continent africain, selon le classement d’Insider Monkey.Elle est suivie d’un autre pays africain, la Namibie, qui occupe le deuxième rang au niveau du continent et la neuvième au monde.Le top 3 d’Afrique est clôturé par le Maroc qui se classe la 16e place au monde. Selon le site, la vitesse moyenne entre les grandes villes de cet État maghrébin est de 95 km/h.Leaders mondiauxQuant aux leaders de cette liste, ce sont les États-Unis, le Portugal et l’Arabie Saoudite.Chacun de ces États affiche des vitesses moyennes supérieures à 100 km/h, ce qui reflète une infrastructure routière avancée et bien entretenue.Le site Insider Monkey a dressé ce top 20 des pays avec les meilleures routes du monde en s’appuyant sur des données du Rapport sur la qualité des routes et la vitesse moyenne du Fonds monétaire international (FMI) publié en mai 2022.

afrique

maroc

afrique du sud

namibie

afrique subsaharienne

maghreb

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

afrique, route, classement, maroc, afrique du sud, namibie, afrique subsaharienne, maghreb