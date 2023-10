https://fr.sputniknews.africa/20231022/ces-quatre-pays-africains-parmi-les-plus-riches-au-monde-en-ressources-naturelles--1062996341.html

Ces quatre pays africains parmi les plus riches au monde en ressources naturelles

Ces quatre pays africains parmi les plus riches au monde en ressources naturelles

La Libye, l’Angola, la RDC et l’Algérie figurent parmi les vingt plus importants pays pour les ressources naturelles, indique un classement d’Insider Monkey publié en octobre.Celui-ci a été dressé en fonction de la manière dont ces États capitalisent leur richesse minière et fossile, explique le portail financier.Détentrice des plus grandes réserves prouvées de pétrole d’Afrique, la Libye arrive première. Ses revenus tirés des ressources naturelles représentent 61% du PIB. Son champ le plus prolifique, Sharara, joue un rôle important dans la capacité de production pétrolière du pays. Ces dernières années, le secteur est cependant confronté à l'instabilité et aux conflits.Abondante en cobalt, cuivre et diamants, la République démocratique du Congo a été classée troisième. La proportion de ses revenus dans le secteur a été évaluée à 38,8%. L’Angola se hisse en sixième position, avec une rente de 30% du PIB. Outre sa richesse en or noir, le pays dispose également d’une industrie des diamants florissante.L’Algérie se positionne 13e, avec une rente totale s’élevant à 22,6%. Sa richesse en ressources naturelles réside principalement dans le pétrole et le gaz, les champs de Hassi Messaoud et de Hassi R’Mel faisant partie intégrante de son industrie pétrolière, explique la source. Importants tant pour la consommation intérieure que pour les exportations, ces gisements soutiennent également le rôle de premier plan de l’Algérie dans l’industrie des engrais en raison de ses importantes réserves de phosphate.Pourcentage du PIBLes bénéfices issus des ressources naturelles représentent le gain économique qu'un pays tire de l'extraction et de la production de ressources comme le pétrole, le gaz, le charbon, les minéraux et les forêts. C’est la différence entre ces revenus et les coûts de production supportés qui a servi de base pour cette étude.Insider Monkey a en outre consulté les données de la Banque mondiale pour réaliser ce palmarès mondial par ordre croissant du pourcentage du PIB dérivé des ressources naturelles.

