Ce pays africain a le réseau routier le plus étendu du continent

Avec la fin des chantiers sur l’autoroute est-ouest, l’Algérie possède le réseau routier le plus long du continent, a déclaré le Premier ministre algérien... 16.08.2023, Sputnik Afrique

Ça roule. L’Algérie a investi dans les routes ces dernières années, au point d’avoir aujourd’hui le réseau routier le plus important du continent, a affirmé le Premier ministre algérien Aïmene Benabderrahmane.Le pays a en effet finalisé l’autoroute est-ouest, qui relie sa frontière avec la Tunisie et avec celle du Maroc, pour un total de 1.216 kilomètres de bitume. La dernière portion relie la ville de Daraan, à la frontière tunisienne et a été inaugurée par le Premier ministre ce 12 août.Avec cet ultime tronçon, l’Algérie possède désormais un réseau routier long de 141.000 kilomètres aux normes internationales, dont 9.000 kilomètres d’autoroute. C’est tout simplement le plus long ruban d’asphalte du continent.Autoroute est-ouestLe Premier ministre a souligné que l’autoroute est-ouest était une artère incontournable pour le développement économique algérien. Le coût des travaux, entamés dans les années 1990, dépasse les 13 milliards de dollars. Quelques ouvrages d’architectures remarquables parsèment son tracé, comme le viaduc d'Oued Rekham, culminant à 145 mètres et considéré comme le plus haut d’Afrique.D’autres projets routiers importants existent en Afrique, continent qui tentent de développer ses infrastructures de transport. De nombreux pays de la région, comme le Maroc, le Zimbabwe, le Cameroun ou l’Égypte, sont notamment liés à la nouvelle route de la soie, projet qui vise à établir des liaisons routières, mais aussi ferroviaires et maritimes entre l’Asie, l’Europe et l’Afrique.

