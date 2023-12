https://fr.sputniknews.africa/20231201/ces-quatre-grandes-villes-africaines-parmi-les-moins-cheres-au-monde-en-2023-1063880937.html

Ces quatre grandes villes africaines parmi les moins chères au monde en 2023

Ces quatre grandes villes africaines parmi les moins chères au monde en 2023

Lagos, Lusaka, Tunis et Tripoli figurent dans le classement mondial des villes avec un niveau de vie le moins cher, selon l’étude de l'Economist Group. 01.12.2023, Sputnik Afrique

2023-12-01T09:35+0100

2023-12-01T09:35+0100

2023-12-01T09:35+0100

international

afrique

afrique subsaharienne

lagos (nigéria)

zambie

tunis

tripoli (libye)

classement

niveau de vie

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/0b/1a/1063794481_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b1fab6ed71cfff340fcff6ff51a1d84e.jpg

La plus grande ville du Nigeria, de même que les capitales de Zambie, de Tunisie et de Libye, sont répertoriées parmi les villes au coût de la vie le moins élevé, indique un récent rapport de l'Economist Group couvrant au total 173 villes à l’échelle mondiale. Ces pays occupent respectivement les positions de 165e à 171e des grandes villes de la planète présentant un coût de la vie allant du plus au moins cher. Le score est établi sur la base de l'indice moyen du coût de la vie de New York aux États-Unis pris pour indice 100.

afrique

afrique subsaharienne

lagos (nigéria)

zambie

tunis

tripoli (libye)

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

international, afrique, afrique subsaharienne, lagos (nigéria), zambie, tunis, tripoli (libye), classement, niveau de vie