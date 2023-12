https://fr.sputniknews.africa/20231209/top-10-des-pays-les-plus-riches-en-afrique-par-pib-en-ppa-en-2023-1064042675.html

Top-10 des pays les plus riches en Afrique par PIB en PPA en 2023

Global Finance a établi un classement 2023 des pays les plus riches compte tenu du produit intérieur brut par habitant (PIB/ hab) en parité de pouvoir d’achat... 09.12.2023, Sputnik Afrique

2023-12-09T17:32+0100

2023-12-09T17:32+0100

2023-12-09T17:32+0100

Les Seychelles, avec un PIB par habitant corrigé des différences de pouvoir d'achat- de 39.662 dollars, sont le pays le plus riche d’Afrique en 2023. Elles occupent la 56e place du classement mondial, qui couvre 193 États, d’après le magazine britannique Global Finance.L'Île Maurice est deuxième d’Afrique (66e mondiale) avec un PIB par habitant en parité de pouvoir d’achat (PPA) de 29.164 dollars.Elle devance la Libye qui a un PIB de 24.559 dollars (73e mondiale).Le Botswana, avec 19.398 de dollars de PIB, se positionne à la 4e place (87e mondiale). Il est talonné par le Gabon (19.197 dollars, 88e mondial).La Guinée équatoriale, elle, est sixième (18.510 dollars, 93e mondiale).L’Égypte, avec son PIB de 16.979 dollars et sa 97e place mondiale, l’Afrique du Sud (16.091 de PIB, 101e) et l’Algérie (13.507 de PIB, 113e) sont respectivement 7e, 8e et 9e. La Tunisie boucle ce top-10 2023 des pays les plus riches d’Afrique avec un PIB par habitant en PPA de 13.270 dollars (114e mondial).Sur le plan mondialÀ l’échelle mondiale, l’Irlande (avec son PIB par habitant en PPA de 145.196 dollars) est le pays le plus riche du monde. Ensuite vient le Luxembourg (142.490 dollars de PIB) et Singapour, qui détient un PIB de 133.895 dollars.

