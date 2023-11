https://fr.sputniknews.africa/20231111/top-10-des-pays-africains-avec-les-projections-de-pib-les-plus-elevees-pour-2023-1063468345.html

Top 10 des pays africains avec les projections de PIB les plus élevées pour 2023

Top 10 des pays africains avec les projections de PIB les plus élevées pour 2023

Parmi les pays africains, c’est le Mozambique qui devrait atteindre le PIB le plus élevé à la fin 2023, note Business Insider Africa qui se réfère aux données... 11.11.2023, Sputnik Afrique

2023-11-11T09:23+0100

2023-11-11T09:23+0100

2023-11-11T09:23+0100

afrique

pib

international

économie

mozambique

fonds monétaire international (fmi)

côte d'ivoire

république démocratique du congo (rdc)

prévisions

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/09/15/1062269351_0:0:2190:1233_1920x0_80_0_0_ec29e414aaf3993d7180a536e81526fc.jpg

Le Mozambique, la République démocratique du Congo, la Côte d’Ivoire et le Rwanda occupent le podium des dix pays africains qui devraient avoir les PIB les plus élevés sur le continent à la fin de 2023, selon un classement de Business Insider Africa, basé sur les données du Fonds monétaire international (FMI).Les PIB de ces pays devraient atteindre respectivement 7%, 6,7% et 6,2%, d’après le scénario de référence du FMI, publié fin octobre.Ils sont suivis par l’Éthiopie (6,1%), la Guinée (5,9%) et la Gambie (5,6%). Le classement est clôturé par le Bénin (5,5%), le Togo (5,4%) et la Tanzanie (5,2%).Selon le FMI, l'inflation continue de baisser alors que les banques centrales continuent d'adopter une posture restrictive. Le scénario de référence n’inclut cependant pas une baisse du PIB réel mondial par habitant, qui se produit fréquemment en période de récession mondiale.Par rapport aux prévisions des Perspectives de l'économie mondiale d'avril 2023, la croissance et l'emploi au premier semestre de l'année sont restés plus robustes.Ces prévisions sont particulièrement importantes pour le continent, car elles éclairent la trajectoire générale de développement, le potentiel de croissance et la santé économique du continent, explique Business Insider Africa.

afrique

mozambique

côte d'ivoire

république démocratique du congo (rdc)

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

afrique, pib, international, économie, mozambique, fonds monétaire international (fmi), côte d'ivoire, république démocratique du congo (rdc), prévisions