https://fr.sputniknews.africa/20231208/bientot-un-regime-sans-visas-entre-ces-deux-pays-africains-1064029244.html

Bientôt un régime sans visas entre ces deux pays d'Afrique subsaharienne?

Bientôt un régime sans visas entre ces deux pays d'Afrique subsaharienne?

La tendance à annuler les visas entre pays africains s’accentue. Le Président zimbabwéen a annoncé s’être mis d’accord avec son homologue botswanais sur les... 08.12.2023, Sputnik Afrique

2023-12-08T20:23+0100

2023-12-08T20:23+0100

2023-12-08T22:00+0100

afrique subsaharienne

zimbabwe

botswana

accord

visas

emmerson mnangagwa

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/08/1b/1061655978_0:14:1024:590_1920x0_80_0_0_f1636d0f26a902b370464c31f9a9846f.jpg

Les citoyens du Zimbabwe et du Botswana n’auront prochainement besoin que de leurs documents d'identité nationaux respectifs pour voyager entre ces deux pays. Emmerson Mnangagwa, Président zimbabwéen et son homologue botswanais Mokgweetsi Masisi ont convenu de la suppression des visas, a annoncé le journal d'État zimbabwéen Herald.Selon le journal, les responsables de l'immigration des deux pays commenceront à travailler sur les modalités de l'accord.Plusieurs pays sont déjà passés à l'acteLe Botswana avait déjà signé un accord similaire avec la Namibie. Depuis le 24 février, les deux pays acceptent leurs cartes d'identité nationales respectives pour les voyages d'affaires et de tourisme transfrontaliers d'une durée maximale de 90 jours.De même, le Rwanda avait annoncé le 2 novembre l'autorisation pour tous les Africains à voyager sans visa dans le pays, devenant ainsi le quatrième État du continent à le faire, à l'instar des Seychelles, de la Gambie et du Bénin.Le Kenya avait également fait savoir que le pays mettrait fin à l’obligation de visa pour tous les visiteurs africains d’ici 2024.

afrique subsaharienne

zimbabwe

botswana

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

afrique subsaharienne, zimbabwe, botswana, accord, visas, emmerson mnangagwa