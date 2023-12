https://fr.sputniknews.africa/20231207/kiev-demanderait-des-avions-des-systemes-sol-air-et-des-helicopteres-us-1064002728.html

Kiev demanderait des avions, des systèmes sol-air et des hélicoptères US

Kiev demanderait des avions, des systèmes sol-air et des hélicoptères US

07.12.2023

2023-12-07T14:05+0100

2023-12-07T14:05+0100

2023-12-07T14:05+0100

L’Ukraine demande des systèmes de défense antimissile THAAD, des avions de combat F/A-18 Hornet, des hélicoptères Apache et Black Hawk aux États-Unis. Ceux-ci ne parviennent pas à se mettre d'accord sur un financement pour Kiev, annonce l’agence de presse Reuters.Cette liste comprend également des avions de transport militaire C-130 Hercules et C-17 Globemaster.Une prochaine aide à l'Ukraine incertaine?En raison de l'incertitude qui règne au Congrès concernant l'aide à l'Ukraine, le Président américain a prononcé un discours spécial, exhortant le Congrès à approuver d'urgence la demande de fonds pour Kiev, selon le journal français le Monde.Selon Joe Biden, les républicains "tirent sur le genou de l'Ukraine" en liant l'allocation de nouveaux fonds à la satisfaction de leurs demandes en matière de réforme des frontières et de l'immigration.Plus tard, les médias ont annoncé que le projet de loi visant à allouer une aide de plusieurs milliards de dollars à Kiev et à Israël, entre autres, n'avait pas réussi à passer un vote de procédure au Sénat américain, l'examen du projet ayant été bloqué.Mise en garde de MoscouMoscou a toujours mis en garde contre les livraisons continues d'armes à Kiev, qui pourraient causer une nouvelle escalade du conflit.Selon le chef de la diplomatie russe Sergueï Lavrov, tout fret contenant des armes destinées à l'Ukraine sera une cible légale pour la Russie.

