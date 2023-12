https://fr.sputniknews.africa/20231206/les-debats-sur-le-nouveau-volet-daide-a-kiev-sement-la-pagaille-au-congres-us-1063978542.html

Les débats sur le nouveau volet d’aide à Kiev sèment la pagaille au Congrès US

Les débats sur le nouveau volet d’aide à Kiev sèment la pagaille au Congrès US

Une nouvelle enveloppe d’aide à l’Ukraine a suscité une discussion ardente à huis clos entre les représentants de l’administration de Joe Biden et les membres... 06.12.2023, Sputnik Afrique

2023-12-06T11:40+0100

2023-12-06T11:40+0100

2023-12-06T11:40+0100

donbass. opération russe

international

aide

ukraine

conflit ukrainien

joe biden

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/0b/15/1063701191_0:177:3072:1905_1920x0_80_0_0_67ca094bea80338ac57fc4240de9dc39.jpg

À son issue, aucun compromis n’a été trouvé et le résultat du vote qui doit se tenir ce 6 décembre au Congrès est très incertain.Les élus républicains refusent de valider le plan d’aide à hauteur de 110 milliards de dollars destinés en grande partie à l’Ukraine, mais aussi à Israël, Taiwan et à la frontière entre le Mexique et les États-Unis sans un durcissement de la politique migratoire.Les détails sur les échanges et l’ambiance durant cette rencontre ont fuité dans la presse occidentale:Washington PostAu moins une douzaine de républicains ont quitté la réunion après avoir ignoré la présentation préparée.New York TimesLa réunion au Sénat s'est transformée en une algarade entre les deux partis. Ce fiasco est annonciateur de l'échec du vote sur la nouvelle enveloppe d’aide à Kiev.PoliticoL'administration a donné des réponses fades et répétitives sur l'Ukraine, a affirmé la sénatrice Deb Fischer.HillLa discussion s'est tellement enflammée que certains sénateurs républicains ont dû crier leurs questions aux représentants de l’administration Biden. Par ailleurs, la minorité républicaine a été accusée de vouloir refouler la discussion sur l’Ukraine, transformant cette discussion en une lutte sur la politique d’immigration.Joe Biden avait demandé le 20 octobre au Congrès de voter une enveloppe exceptionnelle de plus de 100 milliards de dollars pour répondre aux urgences du moment, à savoir aider Israël et l'Ukraine, tenir tête à la Chine et répondre aux arrivées de migrants à la frontière sud. Cependant, cette initiative divise depuis les élites politiques américaines qui n’arrivent pas à trouver un consensus.Avertissements de MoscouLe Kremlin a toujours mis en garde contre la poursuite des livraisons d'armes à Kiev, affirmant que cela conduirait à une nouvelle escalade du conflit.De son côté, le chef de la diplomatie russe a fait remarquer à plusieurs reprises que toute cargaison contenant des armes destinées à l'Ukraine serait une cible légitime pour la Russie.

ukraine

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

international, aide, ukraine, conflit ukrainien, joe biden