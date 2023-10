https://fr.sputniknews.africa/20231009/financement-de-lukraine-lue-ne-pourra-pas-compenser-le-manque-de-soutien-americain-1062651623.html

Financement de l’Ukraine: l’UE ne pourra pas "compenser le manque de soutien américain"

Financement de l'Ukraine: l'UE ne pourra pas "compenser le manque de soutien américain"

09.10.2023

2023-10-09T12:18+0200

2023-10-09T12:18+0200

2023-10-09T12:18+0200

Le chef des Affaires étrangères de l’Union européenne Josep Borrell a esquissé les perspectives du financement de l’Ukraine suite au vote par le Congrès américain d’une mesure d’urgence. Celle-ci permet d’éviter le "shutdown" et exclut le financement de l’aide à l’Ukraine.Une perte que l’UE ne pourra pas compenserIl a précisé que l’Union européenne n’était pas en mesure de combler cette lacune, tout en espérant que Washington trouverait le moyen de s’en sortir.M.Borrell a ajouté que cette situation accroissait "la responsabilité de l’UE".Il a cité les derniers chiffres, d’après lesquels les engagements financiers de l’UE et de ses États membres envers l’Ukraine s’élevaient à 82 milliards d’euros, dont 25 milliards en soutien militaire.Le chef de la diplomatie a exprimé l’espoir de la mise en place par la Commission européenne d’une facilité pluriannuelle de 50 milliards d’euros pour 2024-2027 pour soutenir le redressement et la reconstruction de l’Ukraine.L’aide ne sera plus inconditionnelleLe vice-président de la Commission européenne Valdis Dombrovskis a cependant indiqué qu’à partir de 2024 l’aide européenne à l’Ukraine ne serait pas inconditionnelle et que pour obtenir des financements Kiev devrait préparer un plan de réformes et d’investissements.Le 30 septembre, à trois heures seulement de l’échéance, le Congrès des États-Unis a voté in extremis une mesure permettant d’éviter le "shutdown" et de continuer temporairement le financement de l’administration fédérale. La demande de la Maison-Blanche de 24 milliards de dollars d’aides à l’Ukraine est passée à la trappe.

