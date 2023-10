https://fr.sputniknews.africa/20231003/voici-combien-lukraine-a-perdu-apres-que-les-etats-unis-ont-arrete-de-lui-accorder-de-laide-1062500950.html

Voici combien l'Ukraine a perdu après que les États-Unis ont arrêté de lui accorder de l'aide

Voici combien l’Ukraine a perdu après que les États-Unis ont arrêté de lui accorder de l’aide

L'Ukraine a perdu 24 milliards de dollars après que Washington a adopté un budget permettant d'éviter le "shutdown" qui suspend les financements à Kiev, selon... 03.10.2023

2023-10-03T08:49+0200

2023-10-03T08:49+0200

2023-10-03T08:49+0200

Le vote par le Congrès américain d'une mesure d'urgence permettant d'éviter le "shutdown" de l'administration fédérale et ne prévoyant pas de financements à l'Ukraine a coûté à celle-ci 24 milliards de dollars, autant que le pays aurait gagné en huit mois, selon les estimations de Sputnik.En septembre, la Maison-Blanche a demandé au Sénat 24 milliards de dollars d'aide à l'Ukraine pour l'année financière 2024: du 1er octobre 2023 au 30 septembre 2024.Le 30 septembre, à trois heures seulement de l'échéance, le Congrès des États-Unis a voté in extremis une mesure permettant d'éviter le "shutdown" et de continuer temporairement le financement de l'administration fédérale. La demande de 24 milliards de la Maison-Blanche est passée à la trappe.Cependant, le Pentagone dispose encore de 5 milliards dans ses coffres qui continueront à alimenter l'aide à l'Ukraine malgré cet arrêt, de même que 1,65 milliard pour le département d'État.Biden promet de ne pas abandonner l'UkraineCette disposition d'urgence prévoit que l'administration américaine continue d'être financée pendant 45 jours. Elle exclut cependant l'aide à l'Ukraine demandée par la Maison-Blanche.Joe Biden qui a signé ce budget temporaire le 1er octobre a cependant tenu à rassurer Kiev.Le budget ukrainien pour 2023 prévoit des revenus d'environ 36 milliards de dollars. De cette façon, le financement non reçu s'élève à deux tiers des revenus, soit autant que Kiev gagne en huit mois et trois jours.

