Voici pendant combien de temps Kiev restera sans financement US

La décision sur l'octroi d'une nouvelle aide militaire américaine à l’Ukraine risque de ne pas être prise jusqu’à la mi-décembre, voire plus, écrit Bloomberg. Et cela "jette le doute sur la capacité de Washington à maintenir le flux d’armes que l’administration Biden et le gouvernement ukrainien jugent vital", ajoute l'agence.Les États-Unis ont commencé à restreindre le flux d'aide militaire à Kiev en attendant la décision de Washington, selon un porte-parole du ministère de la Défense.Les luttes intestines des Républicains menacent de repousser l’examen par le Congrès de la dernière tranche à l'année prochaine, malgré les avertissements de la Maison-Blanche, selon lesquels les États-Unis sont presque à bout de ressources disponibles pour Kiev. "Notre capacité à continuer à soutenir l'Ukraine est de plus en plus menacée", a ainsi déclaré le porte-parole du Conseil de sécurité nationale des États-Unis, John Kirby.Une aide qui s'épuiseJoe Biden a signé jeudi une loi sur un plan de financement à court terme, "empêchant le défaut de paiement". Le projet prolonge le financement aux niveaux actuels pour certaines agences et certains programmes jusqu'au 19 janvier, et pour tous les autres jusqu'au 2 février.Le document ne prévoit pas l'octroi des 106 milliards de dollars demandés par l'administration pour l'aide à l'Ukraine et à Israël, ce sur quoi insistent les Démocrates, mais ne comporte pas non plus de réductions budgétaires voulues par les Républicains. Il s'agit donc d'un compromis.John Kirby avait déclaré que les États-Unis avaient déjà épuisé 96% des moyens prévus pour soutenir Kiev.

