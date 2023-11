Plutôt Israël que l’Ukraine? Où en est l’aide américaine à Kiev

https://fr.sputniknews.africa/20231103/plutot-israel-que-lukraine-ou-en-est-laide-americaine-a-kiev-1063289095.html

Assis entre deux chaises. Les États-Unis font face un nouveau dilemme pour soutenir leurs partenaires, alors que le conflit israélo-palestinien vient aujourd’hui s’ajouter à la crise ukrainienne.La Chambre des représentants américaine vient ainsi de voter un projet de loi visant à aider l’Ukraine, qui exclut Kiev des débats. Les Républicains ont infligé un camouflet à l’administration Biden, adoptant une enveloppe de 14,3 milliards de dollars d’aide Israël, mais le document ne fait aucune mention d’un soutien à l’Ukraine.L’enveloppe à destination d’Israël comprend notamment 4 milliards de dollars pour renforcer les défenses aériennes du Dôme de fer et de la Fronde de David, censées intercepter les roquettes lancées par le Hamas mais qui ont présenté certaines lacunes lors de la récente attaque du groupe palestinien. 1,2 milliard de dollars sera aussi alloué au développement du système laser antimissile Iron Beam.Bras de fer américainLa logique poussée par les Républicains, qui veulent réserver des fonds à la sécurisation des frontières américaines et rogner sur l’aide à Kiev, pourrait aboutir à un véritable "bras de fer" comme l’annonçait récemment le New York Times.Les mesures d’assistance à Israël, mais qui excluent Kiev, doivent désormais être examinées par le Sénat américain, à majorité démocrate. Une véritable fracture entre le Sénat et la Chambre des représentants pourrait ainsi avoir lieu, selon le quotidien new-yorkais. La Maison Blanche pourrait aussi s’en mêler et opposer son véto à un document ne prenant pas en compte les intérêts de Kiev, ce qui compliquerait encore le tableau.La décision de dissocier les deux volets de l’aide avait été approuvée par Mike Johnson, nouveau président républicain de la Chambre des représentants. "Nous ne pouvons pas perdre de temps pour apporter à Israël l’aide dont il a besoin", avait-il annoncé, promettant de traiter la question de l’aide à l’Ukraine ultérieurement.Nouveau shutdown?La situation est d’autant plus explosive que les États-Unis viennent d’éviter de justesse un "shutdown", qui aurait laissé des milliers de fonctionnaires au chômage technique. Washington s’était donné un sursis début octobre, mais le scénario pourrait se répéter si aucun compromis n’est trouvé sur le financement de l’administration américaine.Cela compliquera encore la situation de Kiev, comme l’explique à Sputnik Vladimir Vassiliev, chercheur à l'Institut des États-Unis et du Canada de l'Académie russe des sciences.Avant le camouflet infligé par les Républicains, Joe Biden avait demandé une assistance de 105 milliards de dollars, dont 61,4 milliards pour l’Ukraine et 14,3 milliards pour Israël. Le reste devant servir à Taïwan et à la résolution de diverses crises humanitaires.L'administration Biden prévoit malgré tout d'annoncer ce 3 novembre un nouveau programme d'aide militaire à Kiev d'un montant de 425 millions de dollars, a rapporté l'agence Reuters, citant des responsables américains.

