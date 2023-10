https://fr.sputniknews.africa/20231009/le-hamas-est-parvenu-a-surcharger-le-dome-de-fer-israelien-constate-un-expert-militaire-1062657505.html

Comment le Hamas a réussi à percer le Dôme de fer israélien

Comment le Hamas a réussi à percer le Dôme de fer israélien

Des missiles du Hamas ont réussi à percer les défenses aériennes israéliennes et le fameux Dôme de fer, qui ont montré leurs limites, a expliqué à Sputnik... 09.10.2023, Sputnik Afrique

Un déluge de feu. En lançant plusieurs milliers de missiles et roquettes vers le territoire israélien, le Hamas a saturé les capacités du Dôme de fer, a déclaré à Sputnik l’analyste militaire Alexeï Leonkov. Le célèbre système de défense aérienne n’a en effet pas été en mesure d’intercepter toutes les frappes lors de l’opération Déluge d'al-Aqsa.Le Hamas était "parfaitement préparé" et connaissait exactement le potentiel du Dôme de fer. Il a pu le surcharger, épuisant les réserves de missiles intercepteurs, explique ainsi Alexeï Leonkov. Les canaux de guidage du Dôme de fer ont également affiché leurs limites.Ce n’est d’ailleurs pas la première fois que le Dôme de fer est pris en défaut. En 2020, des centaines de roquettes avaient déjà été tirées vers Israël, rappelle Alexeï Leonkov. Beaucoup avaient été interceptées, mais certaines étaient tombées sur le territoire de l’État hébreu. Cela avait permis au Hamas de mesurer les faiblesses du dispositif de défense arien.Des maisons et entrepôts détruitsPlusieurs autres observateurs ont pointé les défaillances du Dôme de fer, durant l’attaque du Hamas. Le système, conçu avec l’aide américaine, a laissé passer des missiles qui se sont écrasés sur des maisons et des entrepôts, a ainsi déclaré Raf Sanchez, correspondant pour NBC.Le New York Times a pour sa part affirmé que le Hamas devait être très bien équipé pour submerger ainsi le Dôme de fer, ce que le renseignement israélien n’a pas su voir. Comme beaucoup, le quotidien américain s’est demandé d’où pouvait provenir ces stocks de missiles.Certains observateurs pointent du doigt de possible armes débarquées d’Ukraine, via les marchés parallèles. La députée américaine Marjorie Taylor Greene a d’ailleurs invité Washington à travailler avec Tel Aviv pour déterminer la provenance de ces missiles.

