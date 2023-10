https://fr.sputniknews.africa/20231004/une-fracture-aux-usa-ce-que-signifie-la-destitution-du-president-de-la-chambre-des-representants-1062540259.html

"Une fracture" aux USA: ce que signifie la destitution du président de la Chambre des représentants

"Une fracture" aux USA: ce que signifie la destitution du président de la Chambre des représentants

Les États-Unis ne réussissent pas à surmonter leur crise économique par le biais du conflit en Ukraine, confrontés à la dédollarisation en plein essor, a... 04.10.2023, Sputnik Afrique

2023-10-04T17:43+0200

2023-10-04T17:43+0200

2023-10-04T17:43+0200

états-unis

international

dédollarisation

ukraine

aide

russie

chine

kevin mccarthy

destitution

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/102874/35/1028743553_0:236:4986:3041_1920x0_80_0_0_256ca9eb9a20f350e7995b92aee1dc58.jpg

Une première de l’histoire du pays, la destitution d’un chef de la Chambre des représentants aux États-Unis montre les divergences politiques susceptibles d’avoir été provoquées par l’instabilité économique du pays, a estimé auprès de Sputnik un analyste mexicain de l’Universidad Autonoma Metropolitana.Selon lui, c’est ainsi que le poids des problèmes économiques commence à peser:Cependant, les processus de dédollarisation menés par la Russie et la Chine, ont changé la donne, explique M.Estévez. Ils ont été boostés par les accords bilatéraux et par la recherche de partenariats dans d’autres régions. Tout cela a donné la voie à d’autres formes d’interaction parmi les pays et régions concernés, a-t-il noté.Après l’adoption d’un budget sans aide à KievLe président de la Chambre des représentants des États-Unis, le républicain Kevin McCarthy, a été destitué le 3 octobre à l'issue d'une motion de censure introduite par un membre de son propre parti.Cette initiative a été prise par le républicain Matt Gaetz, mécontent que son collègue membre du parti ait fait un compromis avec les démocrates et assuré l'adoption d'un budget de 45 jours afin d'éviter un shutdown - une suspension du travail du gouvernement fédéral. Il a également accusé McCarthy d’avoir prétendument conclu un "accord secret" avec le Président américain Joe Biden pour financer l’Ukraine. Les représentants de la minorité démocrate et de l’aile droite de la faction républicaine se sont unis contre McCarthy.Huit républicains se sont joints aux démocrates pour destituer le président de la chambre basse du Congrès. La motion de censure a été approuvée par 216 voix contre 210.McCarthy avait fait à plusieurs reprises des déclarations contradictoires sur l’aide à l’Ukraine. En novembre 2022, avant même d'être élu président, il avait assuré que les républicains dans la composition renouvelée de la Chambre ne permettraient pas le déblocage d'une aide financière illimitée. En mai 2023, répondant à une question de Sputnik, il a déclaré que Washington continuerait à apporter un soutien global à Kiev, y compris en fournissant une assistance militaire.

états-unis

ukraine

russie

chine

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

états-unis, international, dédollarisation, ukraine, aide, russie, chine, kevin mccarthy, destitution