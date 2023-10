https://fr.sputniknews.africa/20231004/le-president-de-la-chambre-des-representants-evince-une-premiere-aux-etats-unis-1062524650.html

Le président de la Chambre des représentants évincé, une première aux États-Unis

C'est la première fois dans l'histoire des États-Unis qu'un président de la chambre des représentants soit évincé à l'issue d'une motion de censure. 04.10.2023, Sputnik Afrique

Le président de la Chambre des représentants des États-Unis, le républicain Kevin McCarthy, a été destitué le 3 septembre à l'issue d'une motion de censure introduite par un membre de son propre parti.Huit Républicains se sont joints aux Démocrates pour destituer le président de la chambre basse du Congrès.La motion de censure a été approuvée par 216 voix contre 210.Le vote menace de plonger encore plus les Républicains de la chambre basse du Congrès dans le chaos et la tourmente, selon des observateurs.Il s'agit aussi du point culminant de mois de conflits internes auxquels est confronté le chef de file des Républicains à la Chambre des représentants, qui a accédé à la présidence de la chambre basse du Congrès en janvier après 15 tours de vote.L'adoption de la motion de censure, qui marque une escalade majeure des tensions fratricides au sein du Grand Old Party, survient quelques jours seulement après que McCarthy a réussi à faire adopter une mesure de financement qui a permis de maintenir le financement du gouvernement fédéral jusqu'au 17 novembre.L'aile droite du GOP reproche à McCarthy de compter sur les votes des Démocrates pour faire adopter la mesure de financement provisoire, sans prendre en considération ses revendications, dont une baisse substantielle des dépenses fédérales et un plus grand budget alloué à la sécurisation des frontières.

