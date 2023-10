https://fr.sputniknews.africa/20231004/le-president-de-la-chambre-des-representants-us-evince-quelles-consequences-1062535197.html

Le président de la Chambre des représentants US évincé, quelles conséquences?

Le travail du Congrès US est paralysé suite à la destitution sans précédent du président de la chambre basse Kevin McCarthy. Un nouveau président doit être... 04.10.2023, Sputnik Afrique

Le pouvoir législatif du gouvernement fédéral américain s’est ouvert pendant une période de turbulences et d'incertitudes après la destitution de Kevin McCarthy du poste du président de la Chambre des représentants du Congrès américain. Ce dernier a été libéré à la suite d'un vote historique des députés de la Chambre basse le 3 octobre.Un groupe d’élus républicains, membres de son propre parti et alliés de l’ancien Président Donald Trump, ont estimé que le président de la chambre n’était pas assez ferme et cherchait le compromis avec les démocrates et le Président Joe Biden plutôt que de défendre les intérêts des conservateurs.Ils ont accusé Kevin McCarthy d'avoir négocié un "accord secret" avec Joe Biden visant à approuver le projet de budget du gouvernement sur 45 jours excluant l’aide financière à Kiev, en échange du soutien des démocrates. Le chef des républicains désormais évincé a pourtant nié avoir conclu un tel accord.La Chambre américaine des représentants a destitué le mardi 3 octobre son speaker et chef du parti républicain Kevin McCarthy de ses fonctions de président. La décision a été prise après le vote d’une motion de censure initiée par des élus de son propre camp. Le vote final a été de 216 contre 210, huit républicains se joignant aux démocrates pour voter en faveur de l’éviction de McCarthy. C'était la première fois de ses 113 ans d’histoire que la chambre basse votait la libération du poste de président et la première fois qu'elle y est parvenue.Erreur stratégique des démocrates?Selon lui, les démocrates "ont littéralement réussi à voler l’argent des contribuables avec leurs énormes projets budgétaires, alors peut-être qu’ils ne se soucient tout simplement pas de ce qui se passera ensuite".Qui dirige actuellement la chambre basse?La tâche urgente se pose désormais devant la chambre basse du Congrès américain de nommer un nouveau président de la Chambre.Le speaker par intérim de la Chambre basse du Congrès américain est Patrick McHenry, membre de la Commission des services financiers. L'ancien consultant en médias et élu de Caroline du Nord à la Chambre des représentants figurait en tête de liste des membres devant succéder à McCarthy que ce dernier avait soumis lors de son éventuelle élection à la présidence en janvier.La suspension des activités de la chambre basse doit durer une semaine. Les républicains reprendront le travail le 11 octobre pour organiser des élections internes visant à désigner un remplaçant, avec des élections possibles dès le lendemain, selon les élus impliqués dans la discussion.Qui pourrait succéder à Kevin McCarthy?Aujourd’hui le travail de la Chambre des représentants américains "décapitée" est pratiquement paralysé. La première chose que les élus doivent faire maintenant, c’est de présenter une liste des candidats à la présidence. En même temps, Kevin McCarthy aurait déclaré qu'il ne chercherait pas se représenter.Beaucoup de noms circulent dans les médias américains concernant le futur remplacement de Kevin McCarthy.Patrick McHenry qui semble satisfait de son rôle permanent de président de la Commission des services financiers, a déclaré publiquement qu'il "ne voulait absolument pas" être speaker, mais a évoqué la candidature de Steve Scalise, chef de la majorité républicain à la Chambre, déclarant aux journalistes qu'il serait un "speaker phénoménal".Après avoir survécu à une fusillade de masse lors d'un entraînement de baseball au Congrès en 2017, Scalise a souffert de nombreux problèmes de santé et a révélé en août qu'on lui avait diagnostiqué un myélome multiple (cancer du sang). Cependant, il chercherait du soutien en coulisses pour devenir le prochain président de la Chambre des représentants, selon des sources citées dans les médias. Il aurait lancé des appels pour obtenir du soutien avant un éventuel vote de mercredi.Certains membres du Parti républicain ont indiqué qu'ils soutiendraient sa candidature, le représentant Austin Scott déclarant:Bien que le bureau de Scalise n'ait pas encore fait de commentaire, le leader de la majorité républicaine lui-même n'a pas exclu l'offre précédente, déclarant qu’il "aime travailler avec Tom [Emmer] et notre équipe de direction, et nous avons beaucoup de travail à faire. Mais je n'ai fait aucune annonce officielle."Parmi les autres candidats potentiels figurent:Jim Jordan, président du pouvoir judiciaire;Le député Kevin Hern, chef de la Commission d'études républicaine;Tom Emmer, le républicain n°3 à la Chambre, agissant comme "le fouet" (parlementaire en charge de la discipline des membres de son camp) de la majorité;Représentant Garret Graves, etElise Stefanik, la plus puissante femme du parti Républicain au Congrès est une grande alliée de Donald Trump.Le membre du Congrès américain Matt Gaetz, qui a initié le vote contre McCarthy, a déclaré plus tôt aux journalistes qu'il avait parlé avec Tom Emmer sans pourtant révéler les détails de leur conversation. Il a ajouté qu'il aimerait savoir l’avis Steve Scalise concernant son éventuelle candidature à la présidence avant de le nommer. Matta Gaetz a également déclaré que Scalise etait le "type de personne" qu'il pourrait soutenir.Le représentant Troy Nehls, jouant sur le fait que le président n'a pas besoin d'être un représentant élu, a déclaré que lorsque la Chambre se réunirait à nouveau, il "nommerait [l'ancien Président] Donald J Trump au poste de président de la Chambre des représentants des États-Unis".Le représentant Greg Steube a partagé cette opinion, en postant sur X (anciennement Twitter), que Trump ferait un excellent président.

