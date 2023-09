https://fr.sputniknews.africa/20230920/lafrique-et-la-russie-ont-pratiquement-double-leurs-echanges-en-monnaies-amicales-1062241753.html

L'Afrique et la Russie ont pratiquement doublé leurs échanges en monnaies "amicales"

L’Afrique et la Russie ont pratiquement doublé leurs échanges en monnaies "amicales"

En juillet 2023, les pays africains ont presque cessé d'utiliser le rouble pour leurs importations russes, le volume d'échanges en monnaies "amicales" étant... 20.09.2023

Les pays africains ont considérablement augmenté leurs règlements avec la Russie en juillet 2023 pour ses exportations dans des devises "amicales", tout en réduisant les règlements en roubles. C’est ce qui ressort des statistiques de la Banque de Russie sur la structure des devises des règlements pour les exportations et les importations.Ainsi, les paiements pour les produits importés de Russie en monnaies "amicales" sont passés de 39,1% en juin à 78,8% en juillet, ce qui représente la valeur la plus élevée depuis janvier 2021.Les données antérieures n'ont pas été publiées. Dans le même temps, la part des règlements en roubles en juin était de 48,3%, et en juillet, elle est tombée à 12,7%, la valeur la plus basse depuis juin 2022.En outre, les données montrent que la part des règlements russo-africains en des monnaies des pays "inamicaux", principalement le dollar et l'euro, est tombée à 8,5% en juillet 2023, contre 12,6% en juin. Une dégringolade singulière, vu que ce chiffreétait de 98,2% en janvier 2021.Cependant, les données relatives aux règlements des importations en provenance d'Afrique n'ont pas montré de dynamique marquante: la part du rouble était de 34% en juillet, contre 24,9% un mois plus tôt; celle des monnaies "inamicales" était de 47,4%, contre 47,8%; tandis que celle des monnaies "amicales" est tombée à 18,7%, contre 27,3% en juin.DédollarisationLe 12 septembre, le Président russe avait indiqué, lors du Forum économique oriental de Vladivostok, que de nombreux pays penchaient vers une augmentation des échanges en devises nationales à cause de la domination du dollar et des restrictions qu’elle créait. Une intention qui a été précédemment approuvée par les BRICS et des partenaires du groupe, notamment au cours du récent sommet qui s’est tenu fin août à Johannesburg.Les partisans de l’augmentation de la part des échanges en monnaies nationales estiment que ce mécanisme renforcerait la stabilité et l’indépendance économique des pays concernés.

