Poutine prépare un coup contre le dollar, selon un économiste afghan

Poutine prépare un coup contre le dollar, selon un économiste afghan

Comme l'Occident détruit le système des liens commerciaux et financiers, de plus en plus de pays décident de respecter leurs propres intérêts, a déclaré... 12.09.2023

Avec l'aide de ses alliés dans le monde, le Président russe souhaite organiser la mise à l’écart politique et économique des États-Unis a déclaré à Sputnik Mohammad Shaker Yaqubi, économiste afghan, en commentant le discours du dirigeant lors du Forum économique oriental à Vladivostok. Comme tous les alliés russes sont considérés comme des puissances économiques des plus importantes, cette tendance constitue "un grand avertissement pour l’Occident car cela pourrait affaiblir les fondements de l’économie dollar et réduire la puissance économique de l’Amérique dans le monde".Selon l’économiste afghan, le chef du Kremlin ne manquera pas l'occasion de réaliser ce plan dès qu'elle se présentera.La transformation de l’économie mondialeÀ cause de la domination du dollar, ainsi que des risques et des restrictions qu’elle crée, la confiance envers l’Occident est sapée, a indiqué Vladimir Poutine lors du Forum économique oriental de Vladivostok, ce 12 septembre. De ce fait, de nombreux pays penchent vers l’augmentation des échanges en devises nationales.L'Extrême-Orient russe accueille la 8e édition du Forum économique oriental du 10 au 13 septembre 2023, à Vladivostok.Échange en devises nationalesLes pays des BRICS choisissent souvent les monnaies nationales pour viser l’indépendance par rapport au dollar dans les échanges commerciaux.Ainsi, dans ses échanges avec la Chine, la Russie a recours au yuan, et utilise les devises locales en commerçant avec certains pays arabes et l’Inde.

