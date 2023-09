https://fr.sputniknews.africa/20230912/le-systeme-monetaire-international-releve-du-neocolonialisme--1062065889.html

"Le système monétaire international relève du néocolonialisme"

"Le système monétaire international relève du néocolonialisme"

Vladimir Poutine a longuement discuté de coopération internationale lors du forum économique oriental de Vladivostok. Et il n’a pas oublié les pays africains... 12.09.2023, Sputnik Afrique

«Le système monétaire international relève du néocolonialisme» Vladimir Poutine a longuement discuté de coopération internationale lors du forum économique oriental de Vladivostok. Et il n’a pas oublié les pays africains. Pour Sputnik Afrique, Jean René Ndouma, analyste, économiste camerounais et expert en marchés financiers en a décrypté les points clés.

"Je suis d'accord avec le Président Vladimir Poutine lorsqu'il rappelle que les politiques qui sont menées par les chefs d'État occidentaux impérialistes relèvent très souvent, j'allais même dire, relèvent toujours du néocolonialisme parce qu'il s'agit de tout un système qui a été entretenu depuis l'esclavage et qu'on maintient en essayant de changer un peu les instruments et les outils qui sont utilisés. Et c'est d'ailleurs pour cela que les pays africains en général et ceux d'Afrique subsaharienne en particulier, n'arrivent pas à décoller. Plus les années passent, moins ces pays s'en sortent.", a déclaré M.Ndouma.Retrouvez également dans cette émission:- Evariste Ngarlem Toldé, politologue tchadien, sur l’atmosphère qui régnait à Faya-Largeau après la mort d’un soldat tchadien tué par un militaire français.- Abdoulaye Nabaloum, Membre fondateur de l'association Actions pour la Souveraineté des Peuples et Président de la Confédération des Associations et Mouvements Panafricains de l'Afrique de l'Ouest, à propos du discours d’Ursula von der Leyen lors du premier sommet africain pour le climat.-Yamb N’Timba, philosophe camerounais, sur la vision catastrophique du fascisme en Afrique à l’occasion de la journée internationale des victimes du fascisme.Pour en savoir plus, écoutez notre podcast!Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Google Podcasts – Deezer – Castbox – Overcast – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods► Écoutez tous les podcasts de Zone de contact

