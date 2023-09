https://fr.sputniknews.africa/20230912/pourquoi-les-brics-ont-besoin-dune-monnaie-commune-reponse-dun-homme-daffaires-sud-africain-1062062919.html

Pourquoi les BRICS ont besoin d’une monnaie commune? Réponse d’un homme d’affaires sud-africain

Pourquoi les BRICS ont besoin d’une monnaie commune? Réponse d’un homme d’affaires sud-africain

Une devise commune des BRICS permettra aux pays membres de commercer librement au sein du groupe, a déclaré à Sputnik Percy Morapedi Koji, vice-président du... 12.09.2023, Sputnik Afrique

2023-09-12T17:10+0200

2023-09-12T17:10+0200

2023-09-12T17:10+0200

international

brics

forum économique oriental (eef)

monnaie unique

économie

commerce

vladivostok

russie

afrique du sud

extrême-orient

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/09/02/1061816558_0:0:3193:1796_1920x0_80_0_0_3a670e0ff6e1d823ddebc1012c58d059.jpg

Les pays des BRICS (Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud et les six nouveaux membres) ont besoin de créer leur propre monnaie pour pouvoir faire du commerce entre eux, a affirmé auprès de Sputnik Percy Morapedi Koji, co-fondateur et vice-président du Conseil de leadership économique en Afrique.La nouvelle monnaie contribuerait au renforcement des liens commerciaux au sein des BRICS, a estimé Morapedi Koji, qui est aussi homme d’affaires sud-africain. Surtout alors que les prévisions s’annoncent prometteuses pour le groupe:Projet "complexe"Pour autant, la mise en place d'une monnaie commune n'a pas été discutée par les ministres des Finances des BRICS lors du dernier sommet à Johannesburg, indiquait fin août le ministre sud-africain des Finances, Enoch Godongwana.Cette question a été vue comme "complexe" par Vladimir Poutine au cours du sommet des BRICS, mais le groupe "va avancer dans cette direction".De son côté, le Président brésilien, Lula da Silva, a fait savoir que les membres du groupe discuteraient l'année prochaine de la création d'une monnaie unique.Sergueï Lavrov a pour sa part expliqué début septembre les raisons pour lesquelles le projet n’était pas pour tout de suite: à ce stade en effet, ce passage est assez problématique vu l’absence d’expérience au-delà du système du dollar.Les BRICS réunissant le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud ont annoncé l’adhésion de six nouveaux membres à la suite du XVe sommet du groupe qui s’est tenu fin juillet à Johannesburg. Il s’agit de l'Arabie saoudite, de l'Argentine, de l'Égypte, des Émirats arabes unis, de l'Éthiopie et de l'Iran, dont l'adhésion à part entière prendra effet le 1er janvier 2024. Au total, 23 États ont exprimé le désir de rejoindre cette union économique.La 8e édition du Forum économique oriental se déroule du 10 au 13 septembre 2023 à Vladivostok, dans l'Extrême-Orient russe.

vladivostok

russie

afrique du sud

extrême-orient

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

international, brics, forum économique oriental (eef), monnaie unique, économie, commerce, vladivostok, russie, afrique du sud, extrême-orient